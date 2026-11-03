Canadá cita a todas sus figuras: anuncia su convocatoria para enfrentar a Guatemala en la Liga de Naciones

La Selección de Canadá confirmó este martes 3 de noviembre su convocatoria para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, serie en la que enfrentará a Guatemala en una eliminatoria de ida y vuelta por un boleto a las semifinales y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch contará con varias de sus principales figuras para afrontar el compromiso ante la Bicolor. Entre los nombres más destacados aparecen Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Jonathan Osorio, en una convocatoria que refleja la importancia que Canadá concede a esta eliminatoria.

El partido de ida se disputará el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto.

El ganador de la serie avanzará al Final Four de la Liga de Naciones, que se celebrará en marzo de 2027 en Los Ángeles, y asegurará su clasificación a la Copa Oro 2027. "Esta es una ventana de oportunidad importante para nosotros. Hay un lugar en la final de la Liga de Naciones y un puesto en la Copa Oro en juego. Sabemos lo difícil que será ir a Ciudad de Guatemala y obtener un buen resultado", expresó el seleccionador canadiense, Jesse Marsch.

Canadá buscará revancha ante Guatemala

La eliminatoria tendrá un ingrediente especial, debido a que Guatemala eliminó a Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, después de imponerse en una dramática tanda de penales.

Posteriormente, los canadienses consiguieron la revancha al vencer 1-0 a la Bicolor en un partido amistoso disputado en Los Ángeles en enero de año. Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en una serie que definirá sus aspiraciones de avanzar en la Liga de Naciones y conseguir el boleto a la próxima Copa Oro.

Convocatoria de Canadá para enfrentar a Guatemala

El seleccionador Jesse Marsch convocó a 23 futbolistas, distribuidos de la siguiente manera:

Porteros:

Maxime Crépeau (Orlando City SC).

Owen Goodman (Dundee FC).

Dayne St. Clair (Inter Miami CF).

Defensas:

Richard Chukwu (Toronto FC).

Alphonso Davies (Bayern Múnich).

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake).

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo).

Richie Laryea (Toronto FC).

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps).

Niko Sigur (Toulouse FC).

Joel Waterman (Chicago Fire FC).

Centrocampistas:

Tajon Buchanan (Villarreal CF).

Mathieu Choinière (LAFC).

Kevin Khan (Feyenoord).

Liam Millar (Birmingham City).

Jonathan Osorio (Toronto FC).

Nathan Saliba (Villarreal CF).

Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros:

Jonathan David (Atlético de Madrid).

Promise David (Brighton & Hove Albion).

Daniel Jebbison (AFC Bournemouth).

Tani Oluwaseyi (Villarreal CF).

Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC).

Canadá afrontará la eliminatoria con una plantilla que combina experiencia internacional y futbolistas que militan en diferentes ligas de Europa y Norteamérica, con el objetivo de superar a Guatemala y regresar al Final Four de la Liga de Naciones.

Por su parte, la Bicolor buscará aprovechar su condición de local en el partido de ida para tomar ventaja en la serie y repetir la hazaña conseguida frente a los canadienses en los cuartos de final de la Copa Oro 2025.