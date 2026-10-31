Guatemala agota los 5 mil 800 boletos para enfrentar a Canadá en El Trébol en cuartos de final de la Liga de Naciones

La afición guatemalteca respondió al llamado de la Selección Nacional y agotó los 5 mil 800 boletos disponibles para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, frente a Canadá, programado para el próximo 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó, por medio de sus redes sociales, que todas las localidades fueron vendidas, por lo que se espera un ambiente de lleno total en el escenario deportivo de la zona 3 capitalina, aunque con una capacidad reducida debido a las sanciones impuestas por la Concacaf.

La disponibilidad de entradas estuvo condicionada por el castigo disciplinario que recibió Guatemala después de los incidentes registrados el pasado 5 de octubre, durante el encuentro frente a Surinam. La resolución estableció el cierre del 25 por ciento del estadio para el siguiente compromiso de la Bicolor como local en la Liga de Naciones.

Pese a esta restricción, la Fedefut habilitó 5 mil 800 boletos para los aficionados y contempló utilizar localidades de cortesía para cumplir con la reducción del aforo sin afectar la cantidad de entradas destinadas a la venta.

Las entradas se distribuyeron en cinco localidades, con diferentes precios para el encuentro frente a los canadienses.

La tribuna tuvo un costo de Q1 mil 300, mientras que la platea sur se ofreció a Q500. Por su parte, las localidades de preferencia y preferencia visitante tuvieron un precio de Q450, y la general norte fue la más económica, con un valor de Q200.

Con todas las entradas agotadas, la Selección Nacional tendrá el respaldo de su afición en un encuentro importante para sus aspiraciones internacionales.

Guatemala busca dar el primer golpe ante Canadá

El compromiso del viernes 13 de noviembre, programado en El Trébol, será el primero de una serie de ida y vuelta contra Canadá, que definirá a uno de los semifinalistas de la Liga de Naciones.

La eliminatoria tendrá su desenlace el 16 de noviembre en territorio canadiense. El ganador del enfrentamiento conseguirá su clasificación directa a la Copa Oro 2027, que se disputará en Estados Unidos.

¡𝗡𝗢𝗦 𝗩𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 🏟️! 💙🇬🇹 ¡¡¡ Gracias Guatemala !!! 🇬🇹 ¡¡¡ Gracias aficionado Chapín por tu apoyo !!! Juntos apoyaremos a nuestra azul y blanco #SeleMayor #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/ug42tzSOka — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 31, 2026

Además, las cuatro selecciones que superen los cuartos de final avanzarán al Final Four de la Liga de Naciones, previsto para marzo de 2027 en territorio norteamericano, donde se definirá al campeón del certamen regional.

Con las localidades agotadas, Guatemala tendrá el acompañamiento de su afición en El Trébol para intentar tomar ventaja en el primer capítulo de la serie frente a una de las selecciones de mayor nivel de la región.