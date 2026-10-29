Amarini Villatoro: “Estoy orgulloso de mi equipo”, tras clasificar a otra final centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro volvió a demostrar su capacidad en el fútbol regional. Después de llevar a Xelajú a la final de la Copa Centroamericana en 2025, ahora consiguió el mismo objetivo con el Cartaginés de Costa Rica, que eliminó al Olimpia de Honduras y se mantiene en la lucha por conquistar el título.

La clasificación llegó después de una serie llena de emociones. Aunque el conjunto costarricense perdió 2-1 en el partido de vuelta, el empate 2-2 en el marcador global le permitió avanzar gracias al gol de visitante, en una noche en la que el equipo hondureño estuvo cerca de completar la remontada.

Tras el encuentro, Villatoro reconoció la dificultad del compromiso y destacó la capacidad de sus jugadores para resistir la presión de uno de los clubes más históricos de Centroamérica.

“Un partido bravo. Supimos sufrir, supimos aguantar a un equipo que la buscó por todos lados”, expresó el entrenador guatemalteco.

Amarini resaltó el orden táctico, el oficio y la jerarquía que mostró su equipo en los momentos más complicados, especialmente después de recibir los goles del Olimpia, que pusieron en riesgo la clasificación.

“Me encantó el oficio de mis jugadores. A pesar de que tal vez no tienen tanta experiencia como los jugadores de Olimpia para jugar finales, mostraron hoy mucho oficio y jerarquía en los momentos difíciles”, añadió.

Responde a las críticas

El entrenador también se refirió a los comentarios de la prensa hondureña que daban pocas posibilidades al Cartaginés de superar la eliminatoria. Según explicó, las críticas y el ambiente previo al partido sirvieron como motivación para sus futbolistas.

“Nos tocaron el orgullo con la serenata, con lo que toda la prensa dijo. Pasamos los videos a los muchachos. Nosotros usamos la gasolina de toda la prensa y todo lo que se dijo de nosotros, haciéndonos de menos”, aseguró.

Villatoro también destacó el valor de haber dejado en el camino a dos de los clubes más importantes de la región durante el torneo: Saprissa y Olimpia.

“Dejamos a los dos equipos más ganadores, más históricos de Centroamérica. Yo creo que eso es positivo para la institución, para el crecimiento de la misma y para el crecimiento de mi carrera”, afirmó.

El guatemalteco reconoció que llegar a dos finales consecutivas con equipos diferentes representa un logro importante para su trayectoria, aunque dejó claro que todavía tiene una deuda pendiente: conquistar el campeonato.

“Estoy orgulloso de mi cuerpo técnico, que son muy trabajadores, y para mí es meritorio llegar a dos finales consecutivas con dos equipos distintos”, manifestó.

Una final más y el sueño de conquistar el título

Pese a la euforia por la clasificación, Villatoro sabe que el desafío no ha terminado. El Cartaginés deberá esperar para conocer a su rival en la final, que saldrá de la serie entre Motagua de Honduras y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El entrenador guatemalteco expresó su respeto por ambos posibles adversarios y reconoció el nivel del fútbol costarricense en la región.

“Hay que reconocer que la liga costarricense está un pasito arriba de todas y, en segundo lugar, está la liga catracha. Yo no tengo problema en decirlo”, señaló.

Además, Villatoro confesó que tiene una preferencia para la final: enfrentarse al Motagua, principalmente por el ambiente que podría encontrar el Cartaginés en Costa Rica si el rival fuera Alajuelense.

“Yo solo tengo una petición y es un sueño. Sé que es difícil de lograr, pero me gustaría que la final centroamericana sea contra Motagua”, comentó.

Por ahora, el técnico guatemalteco y sus jugadores deberán concentrarse también en el campeonato nacional, donde tienen compromisos importantes para asegurar su clasificación.

Con el boleto a la final regional en sus manos, Amarini Villatoro vuelve a colocar su nombre entre los entrenadores protagonistas del fútbol centroamericano. Después de alcanzar esa instancia con Xelajú en 2025, ahora buscará dar el último paso con Cartaginés y convertir una nueva oportunidad en un título internacional.