¡El guatemalteco Amarini Villatoro lo hace de nuevo! A la final de la Copa Centroamericana con Cartaginés

Amarini Villatoro volvió a escribir una página importante en su carrera como entrenador al clasificar al Cartaginés de Costa Rica a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, un logro que consiguió hace un año con Xelajú MC.

El equipo costarricense empató 2-2 esta noche frente al Olimpia en Tegucigalpa, y aseguró su clasificación con un 3-2 en el marcador global.

Cartaginés había ganado 1-0 en el partido de ida, disputado en Costa Rica, resultado que terminó siendo decisivo para superar al conjunto hondureño y mantener vivo el sueño de conquistar el título regional.

El Olimpia abrió el marcador al minuto 12 con un autogol del defensor mexicano Luis Olivas, mientras que Jorge Benguché amplió la ventaja al 52.

Sin embargo, Joaquín Alonso Hernández apareció al minuto 36, solo en el segundo palo, para marcar el tanto del Cartaginés.

Jean Carlo Castro fue protagonista al final al marcar, al 90+4 para el conjunto costarricense, que selló su clasificación a la final con un marcador global de 3-2.

De esta manera, Villatoro vuelve a instalarse en la final del torneo centroamericano, ahora al frente del Cartaginés, con la posibilidad de luchar nuevamente por el campeonato después de su experiencia con el equipo altense.

🇨🇷💥EL GOL QUE TANTO ANHELABA CARTAGINÉS Hernández apareció solo en el segundo palo y anota para obligar a Olimpia a marcar dos goles más. ▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QTVzMRy5fN — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 29, 2026

En la semifinal del 2025, Amarini Villatoro clasificó con Xelajú al dejar en el camino al Real España.