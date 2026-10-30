Léster Martínez viaja a Riad para observar la pelea de Canelo vs Mbilli por el título del CMB

El boxeador guatemalteco Léster Martínez y su entrenador, Esaú Diéguez, viajaron a Riad, Arabia Saudita, para presenciar el combate entre el francés Christian Mbilli y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, previsto para este sábado 31 de octubre.

La visita representa una oportunidad para observar de cerca a dos posibles rivales en el camino del petenero hacia el título mundial supermediano.

En el viaje también les acompañará Brian "BoMac" McIntyre, entrenador principal del equipo que actualmente entrena en Estados Unidos a Lester Martínez.

Martínez es el actual campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), condición que lo mantiene en la órbita de los principales nombres de la división. Por ello, el enfrentamiento entre Mbilli y Canelo adquiere especial interés para el equipo guatemalteco, que buscará analizar las características de ambos pugilistas y evaluar el panorama de la categoría.

Atentos a posibles rivales

La presencia de Martínez y Diéguez en Riad les permitirá estudiar de cerca el estilo, los recursos técnicos y las estrategias de los dos boxeadores. Ese análisis puede resultar importante para preparar futuros desafíos, especialmente si el guatemalteco logra encaminarse hacia un combate por el campeonato mundial absoluto.

Diéguez, entrenador guatemalteco con experiencia internacional, también ha trabajado con figuras de primer nivel, entre ellas el estadounidense Terence Crawford, reconocido por su trayectoria en el boxeo profesional.

Además del análisis deportivo, el viaje representa una oportunidad para que el equipo de Martínez conozca el entorno de una función de alto nivel en Arabia Saudita, donde el boxeo internacional ha encontrado un escenario para grandes enfrentamientos.

El título mundial, en el horizonte

El combate entre Mbilli y Canelo tendrá en juego el campeonato mundial supermediano del CMB. El resultado podría influir en el panorama de la división y en las posibilidades de Martínez, quien ostenta el título interino y aspira a consolidarse entre los mejores de las 168 libras.

Para el guatemalteco, observar a ambos boxeadores desde cerca supone una oportunidad de aprendizaje y preparación. Aunque todavía no existe una confirmación de que su próximo combate será contra alguno de ellos, la pelea en Riad podría ofrecer pistas sobre los retos que afrontará en su búsqueda de una oportunidad por el título absoluto.