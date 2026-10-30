Guatemala apela sanción de Concacaf y revela qué pasará con el aforo ante Canadá

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG) apelará las sanciones impuestas por la Concacaf tras los incidentes ocurridos en el partido contra Surinam, pero mantendrá su plan para la venta de entradas para el duelo frente a Canadá, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El presidente de la FFG, Gerardo Paiz, confirmó que la institución presentará una apelación por las medidas disciplinarias, que incluyen multas económicas, el cierre parcial del 25 por ciento del estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, y tres partidos de suspensión para los futbolistas Jonathan Franco y Carlos Estrada.

La sanción al estadio representa uno de los principales desafíos para la Federación, que busca contar con el respaldo de la afición guatemalteca en el encuentro del próximo 13 de noviembre, a las 20 horas, frente a Canadá.

¿Qué pasará con los boletos para Guatemala contra Canadá?

Pese a la restricción impuesta por la Concacaf, la FFG tiene previsto poner a disposición del público aproximadamente 5 mil 800 entradas para el compromiso frente a los canadienses.

La estrategia contempla utilizar alrededor de 2 mil cortesías para cumplir con la reducción del aforo, de manera que la sanción no afecte directamente la cantidad de boletos destinados a la venta para los aficionados.

Las entradas estarán disponibles mediante venta virtual y se distribuirán entre los distintos sectores del estadio, que incluyen tribuna, platea sur, preferencia, general norte y preferencia visitante.

Los precios anunciados son de Q1 mil 300 para tribuna, Q500 para platea sur, Q450 para preferencia y preferencia visitante, y Q200 para general norte y los boletos estarán a la venta este viernes a partir de las 10 horas.

Fedefut asumirá la multa económica

Paiz también explicó que la Federación asumirá el costo de las multas económicas derivadas de la resolución disciplinaria. El dirigente estima que el monto rondará los US$40 mil, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la Concacaf.

Además, la institución deberá implementar una campaña de prevención de la discriminación, siguiendo los lineamientos que establezca el organismo regional. Según explicó Paiz, esta incluirá mantas y anuncios a través de los autoparlantes de los estadios.

Las sanciones fueron impuestas después de que la Concacaf revisara los informes oficiales y las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro entre Guatemala y Surinam, que incluyeron cánticos discriminatorios, lanzamiento de objetos al terreno de juego y un enfrentamiento entre integrantes de ambas delegaciones.

Mientras la Federación prepara su apelación, la Selección Nacional se enfoca en la serie contra Canadá, que comenzará en El Trébol el 13 de noviembre y concluirá el 16 de noviembre en territorio canadiense.