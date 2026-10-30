Guatemala anuncia lista convocados para enfrentar a Canadá en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para el microciclo previo a enfrentar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, una serie en la que buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

La convocatoria reúne a jugadores que militan en clubes de la Liga Nacional y futbolistas que desarrollan su carrera en el extranjero. Antigua GFC y Municipal son los equipos que más representantes aportan a la nómina, con cinco jugadores cada uno.

Entre los convocados también figuran futbolistas de Comunicaciones, Xelajú MC, Deportivo Mixco y Aurora FC, además de legionarios que militan en clubes de Estados Unidos, Canadá, Austria, Bolivia y otros destinos.

En la portería aparecen Luis José Morán, de Antigua GFC; Kenderson Alessandro Navarro, de Municipal; y Nicholas George Hagen, del Columbus Crew.

La defensa cuenta con nombres como José Mario Rosales,José Agustín Ardón, de Antigua GFC; César Raúl Calderón, Nicolás Samayoa, de Municipal; Steven Robles, de Comunicaciones, y Aarón Herrera, entre otros.

En el mediocampo destacan Óscar Castellanos, Matthew Evans y Jorge Aparicio, mientras que en la delantera figuran Óscar Santis, Rudy Muñoz, Darwin Lom, Rubio Rubín y Olger Escobar.

La lista combina futbolistas con experiencia en el combinado nacional y jugadores que buscarán aportar al objetivo de Guatemala en una de las series más exigentes de la competición.

¿Quiénes son los convocados de Guatemala?

La nómina está integrada por 28 futbolistas distribuidos en porteros, defensas, mediocampistas y delanteros.

Porteros

Luis José Morán Varela — Antigua GFC Kenderson Alessandro Navarro Hernández — Municipal Nicholas George Hagen Godoy — Columbus Crew

Defensas

José Agustín Ardón Castellanos — Antigua GFC César Raúl Calderón Hernández — Municipal José Alfredo Morales Concuá — Municipal Nicolás Samayoa Pacheco — Municipal Allen José Yanes Pinto — Deportivo Mixco Aarón Joseph Herrera — Sin club Néstor Ariel Cabrera Gabriel — New York Cosmos Arián Estuardo Recinos Vega — Penn State William Jehú Fajardo Montenegro — Antigua GFC

Mediocampistas

José Mario Rosales Marroquín — Antigua GFC Óscar Antonio Castellanos Santos — Antigua GFC Rodrigo Saravia Samayoa — Municipal Steven Adán Robles Ruiz — Comunicaciones FC Jorge Eduardo Aparicio Grijalva — Xelajú MC Antonio de Jesús López Amenábar — Xelajú MC Matthew Dominic Evans Wolff — Wacker Innsbruck

Delanteros