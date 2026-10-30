¿Se agotaron las entradas para el encuentro entre Guatemala y Canadá? Esto se sabe sobre la venta de boletos

Este viernes 30 de octubre comenzó la venta de entradas para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, serie en la que la Selección Nacional de Guatemala enfrentará a Canadá en busca de un boleto a la siguiente ronda del torneo.

El encuentro de ida está programado para el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, mientras que el partido de vuelta se disputará tres días después en Toronto, Canadá. La Bicolor buscará avanzar a las semifinales frente a una de las selecciones más fuertes de la región.

Sin embargo, el inicio de la venta de boletos estuvo marcado por inconvenientes en la plataforma virtual habilitada para adquirir las entradas. Desde las 10 horas, miles de aficionados intentaron comprar sus boletos, lo que provocó una alta demanda y dificultades para acceder al sistema.

Ante esta situación la empresa encargada de comercializar las entradas, emitió un comunicado para explicar los problemas registrados durante las primeras horas del proceso.

Explican saturación por alta demanda

De acuerdo con la empresa, al momento de habilitar la venta se contabilizaban aproximadamente 25 mil usuarios conectados simultáneamente. Sin embargo, en apenas cinco minutos la cifra aumentó a 45 mil personas, lo que generó una fuerte presión sobre la plataforma.

"Como cualquier infraestructura tecnológica robusta, nuestra plataforma opera con recursos y servicios de alta capacidad. Sin embargo, a la hora de apertura del evento teníamos 25 mil personas conectadas y en tan solo cinco minutos la cifra subió a 45 mil personas", indicó la compañía.

Ticketshow explicó que el sistema de fila virtual implementó pausas temporales para regular el acceso de los usuarios, mantener la estabilidad de la plataforma y proteger la información de los compradores durante el proceso.

"Queremos llevarles absoluta tranquilidad. Tienen el respaldo de una plataforma de nivel mundial con el mejor equipo técnico, además del apoyo total de Ticketshow Costa Rica y Centroamérica para salvaguardar cualquier duda y asegurar que el proceso concluya con éxito", agregó la empresa en su comunicado.

Finalmente, Ticketshow agradeció la paciencia y comprensión de los aficionados que intentan conseguir una entrada para apoyar a la Selección Nacional.

¿Se agotaron las entradas para Guatemala vs. Canadá?

Hasta el momento, ni la Federación Nacional de Futbol de Guatemala ni Ticketshow han confirmado oficialmente si las entradas están agotadas.

Los aficionados permanecen a la espera de información sobre la disponibilidad de boletos para el encuentro entre Guatemala y Canadá, programado para el próximo 13 de noviembre en el estadio El Trébol.