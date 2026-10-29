Concacaf castiga a la Selección de Guatemala con suspensiones, multas y cierre parcial del estadio

La Selección Nacional de Guatemala recibió nuevas sanciones de la Concacaf tras los incidentes registrados el 5 de octubre recién pasado durante el partido contra Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones 2026-2027.

El Comité Disciplinario del organismo impuso tres partidos de suspensión a los futbolistas Jonathan Franco y Carlos Estrada, además de multas económicas y el cierre parcial del estadio para el próximo encuentro de la Bicolor como local en esta competición.

La resolución, publicada este 29 de octubre, también obliga a la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) a presentar un plan de prevención de la discriminación para sus futuros partidos en casa. Las medidas se adoptaron después de revisar los informes oficiales y las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro entre Guatemala y Surinam.

Franco y Estrada, suspendidos

El Comité Disciplinario de la Concacaf impuso tres partidos de suspensión a cada uno de los futbolistas guatemaltecos Jonathan Franco y Carlos Estrada por su participación en el enfrentamiento posterior al encuentro y por conductas violentas relacionadas con esos hechos.

Ambos jugadores deberán cumplir sus sanciones en los próximos partidos oficiales de Concacaf o FIFA en los que sean elegibles para participar, según establece el comunicado.

Las sanciones también afectan a la Federación de Futbol de Guatemala. La Concacaf ordenó el cierre parcial del 25 % del estadio para el próximo partido de la Selección Nacional como local en la Liga de Naciones.

El próximo enfrentamiento oficial entre Guatemala y Canadá se disputará en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. Esta histórica serie de ida y vuelta definirá un boleto al Final Four del torneo y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Además, la FFG recibió varias multas económicas y deberá presentar un plan de prevención de la discriminación para sus futuros encuentros en casa.

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas responden a varios incidentes relacionados con el partido, entre ellos cánticos discriminatorios dirigidos a los futbolistas de Surinam por parte de aficionados guatemaltecos, lanzamiento de objetos al terreno de juego y la participación de jugadores en un enfrentamiento después del partido.

La Concacaf no detalló en su publicación el monto de las multas ni especificó cómo se aplicará la restricción del 25 % del estadio.

Surinam también recibe sanciones

El Comité Disciplinario también impuso castigos a integrantes de la delegación de Surinam.

El guardameta Etienne Vaessen recibió cuatro partidos de suspensión: tres por su participación en el enfrentamiento posterior al encuentro y uno por conducta antideportiva hacia los espectadores.

Por su parte, Johnny Gambier, integrante del personal del equipo surinamés, fue suspendido durante tres partidos por conducta violenta en el mismo altercado.

Las sanciones alcanzan así a las dos federaciones y a integrantes de ambas delegaciones, como consecuencia de los incidentes relacionados con el encuentro de la Liga de Naciones.