Héctor Morales vive su primera convocatoria mientras Guatemala se prepara para enfrentar a Canadá

Héctor Morales vive uno de los momentos más especiales de su carrera futbolística. El delantero guatemalteco recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional y ahora busca aprovechar la oportunidad para demostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el equipo que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

El jugador se incorporó a los primeros entrenamientos del combinado nacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde comenzó a compartir con futbolistas que forman parte del proceso de la Bicolor, que se prepara para enfrentar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

"Es el sueño de todo futbolista guatemalteco. Uno de niño sueña con representar a su país y hoy me toca la dicha de poder estar en esta convocatoria", expresó Morales, quien manifestó su agradecimiento a Dios y al cuerpo técnico por la oportunidad.

El futbolista tiene claro que su primera misión será adaptarse a las exigencias del seleccionador nacional y aportar sus condiciones al grupo. En los primeros contactos con Tena, aseguró que recibió una buena bienvenida y el mensaje de mantener la tranquilidad y disfrutar de esta experiencia.

Sin embargo, también reconoce que la competencia por un puesto es exigente, debido a la calidad de los jugadores convocados. Por eso, su intención es aprender de sus compañeros y demostrar que tiene argumentos para pelear por un espacio en el equipo.

Morales también recordó cómo recibió la noticia de su convocatoria. Según relató, se encontraba llegando al colegio donde trabaja como entrenador cuando fue agregado a un grupo y posteriormente recibió una llamada del profesor Rigoberto Gómez, quien le comunicó la oportunidad de integrar la Selección Nacional.

Ahora, el futbolista espera responder a la confianza del cuerpo técnico y aprovechar cada entrenamiento, con la ilusión de formar parte de la lista definitiva para los compromisos ante Canadá. "Nunca dar un balón por perdido", resumió sobre lo que la afición puede esperar de su entrega dentro del campo.

Finalmente, envió un mensaje a los seguidores de la Bicolor y pidió mantener el respaldo que han demostrado en los últimos encuentros. Aseguró que el grupo dejará todo en la cancha para buscar el objetivo en una serie que representa un importante desafío para Guatemala.