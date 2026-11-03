Selección de Guatemala inicia su preparación para enfrentar a Canadá en los cuartos de final

La Selección Nacional de Futbol de Guatemala comenzó su preparación para la próxima fecha Fifa, en la que enfrentará a Canadá en una serie de ida y vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El combinado azul y blanco buscará superar a uno de los rivales más fuertes de la región para avanzar al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027, que se disputará en Estados Unidos.

Para esta importante ventana internacional, el técnico mexicano Luis Fernando Tena convocó a 28 futbolistas, entre legionarios y jugadores de la Liga Nacional. En la nómina destacan habituales referentes de la Bicolor, como Óscar Santis, Darwin Lom, Aarón Herrera y Olger Escobar, Rubío Rubin, Nicholas Hagen quienes tendrán la responsabilidad de aportar experiencia y liderazgo al plantel guatemalteco.

La convocatoria también presenta algunas novedades. Entre ellas sobresale la inclusión del delantero de Aurora FC, Héctor Morales, actual goleador del Torneo Apertura 2026.

También aparecen José Bolaños y Néstor Cabrera, quienes reciben una oportunidad para demostrar sus condiciones y buscar un lugar en el combinado nacional. Estas incorporaciones representan nuevas alternativas para Tena de cara a la serie frente a los canadienses.

Canadá llega a la eliminatoria como una de las selecciones que ha ganado protagonismo en la Concacaf durante los últimos años, por lo que Guatemala afrontará el reto de mostrar solidez defensiva y aprovechar el respaldo de su afición para conseguir un resultado favorable.

El cuerpo técnico buscará combinar experiencia y juventud para competir en una serie que representa uno de los desafíos más importantes del proceso de Luis Fernando Tena.

Con los entrenamientos en marcha, Guatemala se prepara para una eliminatoria que podría marcar un nuevo capítulo en su camino internacional. La Bicolor tiene dos objetivos en juego: avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones y conseguir el boleto a la Copa Oro 2027.