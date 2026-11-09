Guatemala vs. Canadá: José Bolaños habla de su segunda convocatoria y el desafío en la Liga de Naciones

José Ramón Bolaños regresa a la Selección Nacional con la ilusión renovada y dispuesto a competir por un lugar en la decisiva serie de ida y vuelta frente a Canadá. El joven atacante del Deportivo Mixco recibió el llamado de Luis Fernando Tena como recompensa a la continuidad y al buen rendimiento mostrado durante el Torneo Apertura 2026.

La anterior convocatoria de Bolaños se produjo de emergencia, debido a la lesión de Óscar Santis. En aquella ocasión, el futbolista se incorporó rápidamente a los entrenamientos y posteriormente debutó con la Bicolor frente a Surinam, en Paramaribo. Aunque no tuvo participación en el encuentro disputado en Guatemala, formó parte del plantel que consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Selección Nacional comenzó la semana pasada su preparación bajo las órdenes de Luis Fernando Tena, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la serie frente a Canadá. El partido de ida se disputará este viernes, cuando la Azul y Blanco buscará obtener un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta.

En una semana decisiva para el combinado nacional, José Ramón Bolaños buscará aprovechar su segunda convocatoria y ganarse un lugar en el equipo. "Me siento contento y agradecido porque, aunque sea la segunda vez, representar a tu país es un sueño. Es un regalo al esfuerzo de todos los días", expresó Bolaños.

A diferencia de su primer llamado, esta vez tuvo varios días para prepararse antes de incorporarse a los entrenamientos de la Azul y Blanco. "Ahora ha sido más tranquilo porque desde hace días sabíamos que teníamos que presentarnos. La vez pasada todo pasó muy rápido: en la mañana llegué a Mixco y por la tarde me tocó presentarme. Ahora estoy más tranquilo y con la misma ilusión de siempre", explicó.

El atacante conoció la noticia por medio de su familia, que ha sido fundamental en su crecimiento deportivo. "Recibí un mensaje de mi hermana, quien me mandó una captura de la convocatoria. Después hablé con mis papás y mis hermanos. Ellos están alegres y me motivan a seguir esforzándome para ganarme un puesto", comentó.

Bolaños agradece la confianza del Deportivo Mixco

El futbolista considera que esta nueva oportunidad con la Selección Nacional es producto de la confianza y la regularidad que ha encontrado en el Deportivo Mixco. "Ha sido una recompensa a la continuidad que me han dado en Mixco y a la oportunidad que he recibido. Estoy agradecido porque, cuando las cosas no estaban saliendo bien, siguieron confiando en mí. Ahora que, gracias a Dios, las cosas están saliendo mejor, continúan apoyándome", señaló.

Sobre la clave para mantener su rendimiento, el jugador destacó la importancia de no conformarse y trabajar constantemente en cada aspecto de su juego. "La clave es seguir mejorando. Hay que trabajar los puntos débiles, pero también perfeccionar los fuertes para no aflojar ni acomodarse", afirmó.

El futbolista ya sabe lo que significa defender la camisola nacional. Su debut frente a Surinam representó el cumplimiento de uno de sus principales objetivos desde que comenzó su carrera. "Lo afronto con ilusión y responsabilidad porque desde niño sueño con representar a la Selección. Cuando me toque jugar, quiero sumar más minutos, dar lo mejor y ser consciente de que represento a todo un país mientras cumplo un sueño", manifestó.

Aunque se desempeña principalmente como extremo, Bolaños aseguró que puede ocupar diferentes posiciones en el ataque y aportar velocidad, movilidad y visión de juego."Considero que en las bandas puedo rendir mejor porque es la posición que más he perfeccionado durante estos meses y en la que más me ha tocado jugar. Sin embargo, como delantero o falso nueve también siento que puedo aportar con mi velocidad y visión de juego", indicó.

El joven futbolista también valoró la competencia dentro del plantel nacional, especialmente en una zona ofensiva que cuenta con varias alternativas. "Es bonito que exista una competencia sana porque sabemos que cada uno dará lo mejor para ganarse un puesto. Si le toca jugar a alguno de mis compañeros, estoy seguro de que lo hará bien; y si me toca a mí, sé que ellos también me apoyarán para que las cosas salgan de la mejor manera", aseguró.

Guatemala buscará sorprender a Canadá

Guatemala enfrentará a Canadá, una de las selecciones más fuertes de Concacaf, en una eliminatoria que comenzará en territorio nacional y concluirá en Toronto. Bolaños reconoce la dificultad del desafío, pero confía en la entrega de la Bicolor.

"El apoyo de la afición es muy importante porque nos motiva a todos. Sabemos que Canadá es uno de los mejores equipos de la Concacaf y que nosotros no somos favoritos, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Vamos a dar lo mejor para regalarle otra alegría a Guatemala", declaró.

Para el atacante, la intensidad, el sacrificio y la determinación serán fundamentales para contrarrestar el poderío físico del combinado canadiense. "Pienso que la garra y la entrega que tiene la Selección guatemalteca pueden marcar la diferencia. No debemos rendirnos y tenemos que luchar hasta el final. Eso nos puede ayudar bastante", sostuvo.

Bolaños también se mostró cómodo con la posibilidad de jugar en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. "A mí me gusta más jugar en cancha natural. Con las semanas de entrenamiento en la Federación y las veces que he estado en El Trébol, poco a poco me he adaptado mejor a ese césped", explicó.

El futbolista recordó que durante su primera convocatoria recibió el respaldo de los jugadores de mayor experiencia, quienes facilitaron su adaptación al grupo y reconocieron su esfuerzo después del debut.

"El grupo me recibió muy bien. Desde la semana que estuve entrenando, todos se acercaron a platicar conmigo y me preguntaron cómo estaba en Mixco. Después del debut me felicitaron porque vieron que había trabajado y dado mi mayor esfuerzo. También me motivaron a seguir adelante", relató.

Finalmente, Bolaños envió un mensaje a los aficionados guatemaltecos que acompañarán a la Selección Nacional en esta importante serie frente a Canadá. "Que siempre nos apoyen. Nosotros vamos a dar lo mejor para poner el nombre de Guatemala en alto", concluyó.