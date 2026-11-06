“Son futbolistas muy rápidos y técnicos”: Allan Yanes advierte sobre el desafío de enfrentar a Canadá

La Selección Nacional de Guatemala continúa con su primera semana de preparación para los encuentros frente a Canadá, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El combinado nacional trabaja desde principios de semana bajo las órdenes del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la serie de ida y vuelta frente al conjunto canadiense.

Uno de los futbolistas que apunta a ser titular en la defensa de la Azul y Blanco es Allan Yanes, jugador del Deportivo Mixco, quien fue una pieza importante durante la fase de grupos, en la que Guatemala terminó en el primer lugar.

Yanes mostró seguridad y carácter en los cuatro encuentros, además de formar una buena pareja defensiva con Nicolás Samayoa.

El defensor ocupó el lugar de José Carlos Pinto, uno de los jugadores habituales durante el proceso de Luis Fernando Tena. El capitán de Comunicaciones estuvo alejado de la actividad por asuntos familiares y, aunque recientemente regresó a los entrenamientos con su club, no fue convocado para esta serie. Por esa razón, Yanes cuenta con posibilidades de volver a integrar el once titular junto con Samayoa en los compromisos frente a Canadá.

Allan Yanes se siente cómodo en la defensa central

Durante la concentración de la Selección Nacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Allan Yanes habló sobre la preparación del equipo y el desafío que representa enfrentar a Canadá.

Al referirse a su desempeño como defensa central durante los partidos anteriores, el futbolista manifestó que se sintió cómodo y respaldado por sus compañeros. "Me sentí muy cómodo. Obviamente, con el apoyo de todos, creo que me sentí muy bien. Espero que, donde me toque jugar, pueda seguir haciéndolo de buena manera", indicó.

El jugador explicó que la posición de defensa central no es desconocida para él, debido a que anteriormente ya había jugado en esa zona del campo. "Ya había jugado en esa posición. Este torneo fue, tal vez, en el que más jugué como defensa central con mi equipo y ahora se me presentó la oportunidad con la Selección", señaló Yanes.

Guatemala se prepara para enfrentar a Canadá

Sobre la serie frente a Canadá, Yanes reconoció la dificultad de ambos encuentros, especialmente por la calidad del rival. "Sabemos que serán partidos difíciles. Como siempre he dicho, todos los partidos son complicados. Conocemos la calidad del equipo que tienen, pero es un reto más y debemos afrontarlo de la mejor manera", explicó el defensa nacional.

El futbolista también destacó que cerrar la fase de grupos con una victoria fortaleció la confianza del combinado guatemalteco. "Obviamente, una victoria ayuda mucho. Esperamos afrontar de buena forma estos partidos", comentó.

Yanes aseguró que existe un ambiente positivo dentro de la concentración de la Azul y Blanco. "El ambiente del grupo está muy bien, la verdad. Siempre ha sido así", afirmó.

Además, reveló que Luis Fernando Tena les ha pedido afrontar la serie con responsabilidad y compromiso. "El técnico nos ha dicho, como siempre, que debemos afrontar los partidos con mucha seriedad y profesionalismo. Así lo haremos", declaró.

Al analizar las principales características de Canadá, el defensor guatemalteco resaltó la velocidad y la capacidad técnica de sus futbolistas. "Sabemos la clase de jugadores que tienen. Son futbolistas muy rápidos y técnicos, pero vamos a afrontar el partido como corresponde", expresó.

Finalmente, Yanes envió un mensaje a los aficionados guatemaltecos y aseguró que el plantel dará su máximo esfuerzo durante la serie. "Esperamos que la afición confíe en nosotros y que esté tranquila, porque siempre vamos a dar nuestro mejor esfuerzo", concluyó.