“Es un sueño hecho realidad”: Héctor Morales habla de su convocatoria a la selección de Guatemala

El goleador de Aurora vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de destacar en el Torneo Apertura 2026, recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional y buscará ganarse un lugar para enfrentar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Héctor Morales es una de las principales novedades en la convocatoria de Luis Fernando Tena para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Canadá.

El delantero de Aurora recibe esta oportunidad después de convertirse en una de las grandes figuras del campeonato guatemalteco y liderar la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026, con 11 anotaciones.

Su destacado rendimiento con el conjunto aurinegro le abrió las puertas de la Azul y Blanco. Ahora, Morales pretende trasladar su buen momento a la Selección Nacional y disputar sus primeros minutos con la camisola de Guatemala.

Morales reconoce que su primera convocatoria representa el cumplimiento de uno de los mayores anhelos de su carrera. Desde niño imaginaba cómo sería defender los colores del país y ahora disfruta cada instante de su primera experiencia con la Bicolor. "Para mí es un sueño hecho realidad. Es algo que desde niño siempre había pensado y soñado. Estoy contento y orgulloso de poder estar en este microciclo. Representar a su país es el sueño de cualquier futbolista". Mencionó Morales

El delantero se enteró de su convocatoria cuando llegaba al Colegio donde también trabaja como entrenador. Aunque habían surgido rumores sobre un posible llamado, Morales prefirió mantener la calma hasta recibir una confirmación oficial.

La noticia llegó de manera inesperada, cuando fue agregado al grupo de WhatsApp de la Selección Nacional.

"Justo iba llegando al Colegio, donde soy entrenador. Había visto un video y se lo había enviado a mi esposa, pero decía que hasta no tener algo concreto no nos íbamos a emocionar por completo. Mientras hablaba con un compañero, me agregaron al grupo de WhatsApp de la Selección. Me quedé sorprendido y él me preguntó si me habían convocado. Le respondí: ‘Creo que sí’".

La emoción rápidamente se trasladó a su familia, que lo ha acompañado en cada etapa de su trayectoria deportiva. "Después hice una videollamada con mi esposa, mis hermanos y mis papás para contarles lo que había pasado. Fue un momento de mucha alegría". Indico el artillero

La recompensa a su gran momento

Su nombre comenzó a ganar protagonismo durante las últimas jornadas por sus goles y actuaciones con Aurora. Aunque Morales mantenía la ilusión de ser convocado, admite que el llamado de Luis Fernando Tena lo tomó por sorpresa. "Uno siempre se ilusiona al ver lo que colocan en las redes sociales. Considero que venía haciendo bien las cosas y siempre dije que todo llegaría en el tiempo de Dios. La convocatoria me sorprendió bastante y me dio una alegría enorme. Es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida".

Trabajo y entrega con Aurora

El regreso de Morales a la Liga Nacional marcó una etapa importante en su carrera. El atacante se propuso aprovechar la oportunidad, disfrutar cada entrenamiento y evitar quedarse con la sensación de que pudo haber dado más.

"Llegar a Aurora también fue otro sueño porque significaba regresar a la Liga Nacional. Me propuse disfrutar al máximo y no quedarme pensando qué habría pasado si me hubiera cuidado más o si hubiera trabajado de manera adicional".

Esa mentalidad le permitió convertirse en una de las figuras del equipo aurinegro y alcanzar el liderato de goleo del campeonato. "He disfrutado cada entrenamiento, cada viaje y cada partido. También me he refugiado en Dios. Eso es lo que más me ha ayudado y siento que Él me está permitiendo vivir este sueño". Mencionó el jugador nacional.

Una convocatoria dedicada a su familia

El camino hacia la Selección Nacional no estuvo libre de dificultades. Morales atravesó momentos en los que los resultados no lo acompañaron, pero encontró en su familia la motivación necesaria para continuar.

"Al futbolista le toca tener mucha paciencia porque existen momentos en los que las cosas no salen. En esas etapas mi familia fue fundamental. Mi esposa, mis papás, mi hijo y mis hermanos son mi motor".

El delantero dedica esta oportunidad a las personas que lo han acompañado desde sus primeros pasos en el futbol. "Se la dedico a mi esposa, que está conmigo todos los días; a mi bebé, que es mi motivación; y a mis papás y hermanos, que me han acompañado desde pequeño. Ellos iban a verme a los partidos y me llevaban a los entrenamientos. Todo esto va dedicado a mi familia".

La clave de su buen momento

Morales considera que su destacado rendimiento no es producto de la casualidad. La constancia, la intensidad en los entrenamientos y la tranquilidad que ha encontrado fuera del terreno de juego han sido determinantes.

"El futbol es de momentos y ahora se me permite vivirlo de esta manera. Todo ha sido producto del trabajo. Soy una persona a la que le gusta trabajar mucho y hacerlo con intensidad".

Defender los colores de Guatemala

Uno de los recuerdos más especiales de Morales se remonta a su infancia, cuando observaba los partidos de la Selección Nacional junto a sus hermanos. Cada vez que sonaba el himno de Guatemala, se levantaban frente al televisor para cantarlo.

Ahora tendrá la oportunidad de vivir ese momento como integrante de la Bicolor. "Cuando éramos pequeños siempre mirábamos a la Selección. Cuando sonaba el himno de Guatemala, nos parábamos frente al televisor para cantarlo. Recordar esos momentos y ahora estar aquí es un orgullo". Mencionó Héctor.

Morales disfruta su primera experiencia con la ilusión de aquel niño que soñaba con representar al país. "Estoy como un niño cuando le compran algo que siempre ha querido. Disfruto cada momento de este microciclo, pero también debo tomarlo con la seriedad que corresponde".

El delantero reconoce la calidad del conjunto canadiense, pero considera que la Selección Nacional está preparada para competir frente a uno de los rivales más fuertes de Concacaf. "Canadá tiene grandes jugadores, pero Guatemala ha demostrado durante los últimos años que puede enfrentar a cualquier selección. Hay un buen grupo y los jugadores tienen claro el estilo de juego que quiere el profesor". expreso Morales.

Garra, entrega y sacrificio

Morales tiene claro lo que puede aportar a la Selección Nacional. Su objetivo será mantener las características que le permitieron destacar con Aurora y aprovechar cualquier oportunidad que reciba. "Vengo a dar ese esfuerzo adicional que debe entregar el futbolista, especialmente cuando representa a su país. Hay que sudar la camisola, no dar ningún balón por perdido y tratar de hacer las cosas que me han dado resultados".

Aunque su primera meta es ganarse un lugar en el equipo, tampoco oculta su ilusión de estrenarse como goleador con la Azul y Blanco. "Quiero aprovechar todas las oportunidades. Sería especial poder anotar ese gol tan esperado y luchar por un puesto".

Una competencia que busca aprovechar

Morales llega a una delantera en la que deberá competir con futbolistas de mayor experiencia internacional. Sin embargo, el goleador de Aurora considera que esta oportunidad también le permitirá aprender y mejorar diferentes aspectos de su juego.

"Los delanteros que están en la Selección son grandes jugadores. Esta experiencia me permitirá aprender de ellos porque tienen más trayectoria internacional".

El atacante no renuncia a competir por un lugar y confía en las condiciones que lo llevaron a ser convocado. "Llego con la convicción, la garra que siempre me ha caracterizado y con la confianza de que tengo la capacidad para pelear por un puesto. En cada entrenamiento debo demostrar que estoy preparado".

Preparado para jugar con dos delanteros

El sistema utilizado por Luis Fernando Tena contempla la posibilidad de jugar con dos atacantes. Morales asegura que puede adaptarse a esa idea, aunque reconoce que la posición en la que se siente más cómodo es como centrodelantero. "Una de las posiciones en las que más cómodo me siento es como nueve, pero también puedo jugar con doble punta. Me corresponde esforzarme y demostrar que tengo la capacidad para levantar la mano y competir por un lugar".

Un grupo que lo recibió de la mejor manera

Durante sus primeros días con la Selección Nacional, Morales encontró un plantel dispuesto a facilitar su adaptación. Más allá de las cualidades futbolísticas, destacó el ambiente positivo que existe dentro del grupo.

"El grupo me ha recibido bastante bien. Es un plantel sano, con grandes futbolistas y muy buenas personas. Todos me han ayudado a adaptarme durante estos primeros días".

Para el delantero, compartir vestuario con jugadores de amplia experiencia representa una motivación adicional. "Estar entre los 28 convocados y compartir camerino con estos jugadores es algo especial. Cada uno tiene sus cualidades y quiero aprender de los consejos que puedan darme".

Morales considera que Guatemala deberá aprovechar el partido en casa para obtener una ventaja antes del encuentro de vuelta. El respaldo de la afición en el estadio Manuel Felipe Carrera será uno de los factores importantes de la eliminatoria. "Guatemala ha demostrado que puede jugar contra cualquiera. Los jugadores creen que no somos menos que ninguna selección y eso es fundamental".

El atacante espera que la afición vuelva a convertir El Trébol en una fortaleza para la Bicolor. "El apoyo del aficionado será muy importante. La gente se ha hecho sentir en El Trébol y le da una motivación adicional al jugador. Tenemos que aprovechar la localía y buscar un resultado positivo para el partido de vuelta". Menciono el goleador aurinegro.

Un mensaje para la afición

Antes de conocerse la convocatoria, varios aficionados solicitaron la presencia de Morales por su rendimiento y sus goles con Aurora. El delantero agradeció ese respaldo y aseguró que el plantel dará lo mejor de sí en la serie frente a Canadá.

"Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado. Pueden estar tranquilos porque todo el plantel dejará todo en la cancha y demostrará que quiere trascender y seguir poniendo el nombre de Guatemala en alto".

Morales también compartió un mensaje para quienes trabajan por alcanzar sus objetivos. "Nunca dejen de soñar. Hay que tener sueños grandes, perseverar y trabajar duro. Nunca permitan que alguien les diga que no pueden hacer algo, porque uno mismo tiene las herramientas para alcanzar su máximo potencial". finalizo Morales.