¿Por qué Canadá concentra a sus estrellas en México antes de visitar a Guatemala en la Liga de Naciones?

Canadá ya comenzó a preparar su visita a Guatemala, pero lo hace desde territorio mexicano.

La selección norteamericana eligió Quintana Roo como centro de operaciones para trabajar antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, programado para el viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

La decisión responde principalmente a cuestiones logísticas. La cercanía de Quintana Roo con Guatemala permite reducir los tiempos de traslado y evitar un viaje prolongado desde territorio canadiense. Además, las condiciones climáticas del Caribe mexicano ofrecen un entorno similar al que encontrará el equipo en su visita a Ciudad de Guatemala.

El combinado dirigido por Jesse Marsch se instaló desde el lunes en territorio mexicano y reúne a sus principales figuras para preparar el compromiso. El entrenador convocó a 23 futbolistas y recuperó a su capitán Alphonso Davies, del Bayern Múnich, quien encabeza una plantilla con varios jugadores que participaron en el Mundial de 2026.

Entre los nombres destacados también aparecen Jonathan David, del Atlético de Madrid; Tajon Buchanan, del Villarreal; y otros internacionales como Nathan Saliba, Liam Millar y Tani Oluwaseyi. Canadá buscará aprovechar el talento y la experiencia de sus futbolistas para conseguir un resultado favorable en territorio guatemalteco.

Marsch reconoció la dificultad de visitar Guatemala y manifestó que su equipo buscará tomar ventaja en el primer encuentro. La serie se resolverá el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde los canadienses intentarán cerrar la clasificación ante su afición.

Guatemala prepara la llegada de Canadá

Mientras el conjunto norteamericano trabaja en Quintana Roo, Guatemala continúa su preparación bajo las órdenes de Luis Fernando Tena con prácticamente todo el plantel disponible. La única baja confirmada es la del mediocampista Jorge Aparicio, quien abandonó la concentración al no conseguir recuperarse de una lesión.

El cuerpo técnico también está pendiente de la incorporación de Darwin Lom, delantero que milita en The Strongest del futbol boliviano. La Bicolor intentará aprovechar su condición de local para tomar ventaja antes de viajar a Toronto para disputar el encuentro de vuelta.

Guatemala alcanzó por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones después de ganar el grupo B de la Liga A. Ahora tendrá enfrente a una selección canadiense que busca avanzar al Final Four y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Los antecedentes recientes añaden otro ingrediente a la eliminatoria. En los últimos 18 meses, ambas selecciones se enfrentaron en dos ocasiones: Guatemala eliminó a Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 mediante una tanda de penaltis, mientras que el conjunto norteamericano ganó 1-0 en enero de este año, en un partido disputado en Los Ángeles.

El ganador de la serie avanzará a las finales de la Liga de Naciones, previstas para marzo de 2027 en Los Ángeles, California, y obtendrá el boleto directo a la Copa Oro. El perdedor tendrá que disputar la ronda preliminar del torneo.