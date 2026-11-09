Léster Martínez responde sobre una posible pelea con Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

El boxeador guatemalteco Léster Martínez se encuentra en Acapulco, México, donde participa en la edición 64 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En medio del encuentro internacional, el petenero fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien ha manifestado su deseo de volver a pelear en el Estadio Azteca, un escenario que podría reunir entre 80 mil y 90 mil aficionados.

La pregunta llegó directamente al campeón interino supermedio del CMB, quien no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de protagonizar un combate de esa magnitud.

"Claro que sí. Mira, cualquier lugar es bueno. Pero, por supuesto, tener la oportunidad de pelear en cualquier lugar creo que sería bueno. Imagínate si es en Guatemala, ¿por qué no?", respondió Martínez.

El guatemalteco también dejó claro que su principal motivación es alcanzar el campeonato mundial absoluto, más allá de quién sea el rival o dónde se dispute el combate.

"Tener esa oportunidad de hacer esa gran pelea es una meta, poder pelear por el título, no poder pelear por la persona", expresó.

Las declaraciones llegan en un momento especial para Martínez, quien conserva su condición de campeón interino de las 168 libras y mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts.

Del otro lado está Canelo Álvarez, quien recuperó el cinturón mundial del CMB después de vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

La posibilidad de un enfrentamiento entre ambos todavía no está confirmada, pero las palabras del petenero dejan claro que está dispuesto a asumir el reto.

Una pelea en el Estadio Azteca tendría un escenario histórico, mientras que llevarla a Guatemala representaría una oportunidad sin precedentes para el boxeo nacional.

La convención del CMB comenzó oficialmente este lunes en el Hotel Mundo Imperial de Acapulco, con la presencia de campeones, leyendas y representantes del pugilismo internacional.

La convención del CMB tiene la presencia de destacadas figuras del pugilismo internacional. Entre los asistentes sobresalen leyendas como el panameño Roberto "Manos de Piedra" Durán y los excampeones mundiales Érik "Terrible" Morales, Christian Mijares y José Luis Castillo.

También participan figuras del boxeo actual como la irlandesa Katie Taylor, el mexicano Isaac "Pitbull" Cruz, William "Camarón" Zepeda y el estadounidense O'Shaquie Foster. La representación femenina incluye a Jackie Nava y Mariana "Barby" Juárez, mientras que la dirigencia del organismo está encabezada por su presidente, Mauricio Sulaimán.

La edición 64 de la Convención Anual reúne a campeones, excampeones, promotores y representantes de distintos países, en un encuentro que busca fortalecer los lazos del boxeo mundial. En ese escenario, Martínez aprovecha la cita para compartir con las principales figuras de este deporte y hablar sobre sus aspiraciones de disputar el campeonato absoluto de las 168 libras.