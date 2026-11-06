Canelo Álvarez vs. Lester Martínez: esto se sabe sobre una posible pelea entre ambos boxeadores

Después de que el boxeador mexicano Saúl Álvarez, alias "El Canelo", se coronara campeón y recuperara el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tapatío ya tendría a sus próximos rivales en puerta, entre ellos el pugilista guatemalteco Lester Martínez, originario de Melchor de Mencos, quien sería su rival más cercano.

Conforme a lo expuesto por Diario Récord, uno de los medios deportivos más influyentes de México, tras imponerse al boxeador camerunés Christian M'billi, el tapatío se prepara para su última pelea en Arabia Saudita, dado que Saúl había firmado un contrato para múltiples combates con el jeque Turki Al-Sheikh y la iniciativa Riyadh Season.

"Serán tres peleas para el próximo año. En febrero o marzo será la primera para finalizar el contrato con Turki Al-Sheikh y con los árabes. Canelo Álvarez no va más a Arabia Saudita después de esta última pelea que sigue", mencionó Elías Quijada, reportero deportivo conocido por su cobertura de eventos, especialmente de boxeo y futbol.

"Seguramente vendrá el guatemalteco Lester Martínez, quien es ahora el retador mandatorio por el título del Consejo Mundial de Boxeo", afirmó Elías Quijada, quien comentó que la pelea podría realizarse en febrero o marzo del 2027 en Riad, Arabia Saudita, de manera que esta podría ser la última de Saúl Álvarez en el Kingdom Arena.

Lester Martínez vs. Canelo Álvarez

El guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts, por lo que una pelea ante el mexicano Saúl Álvarez podría abrirle la puerta a una unificación de títulos dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una de las cuatro organizaciones más importantes.

"Para mayo del 2027, Saúl volverá a pelear en Las Vegas, Nevada. Veremos con quién firma, porque podría ser Matchroom (una de las principales empresas promotoras de boxeo a nivel mundial) o Canelo Promotions. Para mayo podría ser Terence Crawford, quien regresaría del retiro, y para septiembre, Hamzah Sheeraz", agregó Elías Quijada.

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Frente a este escenario, ante el retiro cercano del boxeador mexicano, de 36 años, el propio Saúl Álvarez ha reconocido que todavía disfruta del boxeo, pero considera que le quedan alrededor de cuatro o cinco combates antes de decir adiós definitivamente, de modo que el guatemalteco Lester Martínez podría ser uno de sus últimos rivales.

Sin embargo, el Canelo aún no ha confirmado quién será su próximo oponente ni cuándo volverá a subir al cuadrilátero, pero dejó claro que todavía tiene objetivos por cumplir y que su intención es aprovechar los últimos capítulos de su trayectoria, tras consolidarse como uno de los boxeadores mexicanos más importantes de la historia.

Un cruce sin anuncio formal

A pesar de todas las especulaciones sobre un posible enfrentamiento en marzo del 2027 entre el campeón mexicano y el boxeador guatemalteco, no existe confirmación ni acercamiento oficial entre ambos equipos, ya que ninguno ha emitido anuncios sobre fechas, sede o acuerdos contractuales para pactar una pelea a corto o mediano plazo.

Esto se debe a que, mientras Canelo busca afianzar el título que acaba de recuperar, analistas mexicanos consideran prematuro un enfrentamiento inmediato para Martínez y sugieren que el guatemalteco mantenga actividad, sume experiencia y preserve su cetro interino antes de aspirar a una unificación o a una oportunidad titular frente a Saúl.