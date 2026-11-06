¿El mayor decomiso en 45 años? Operación Poseidón incauta casi 105 armas en Colombia

Durante la noche del jueves 5 de noviembre, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó, mediante un comunicado digital publicado en sus redes sociales oficiales, sobre el resultado de la "Operación Poseidón", realizada en la zona de la Alta Guajira, y lo calificó como un "golpe histórico contra el narcoterrorismo" en América.

De conformidad con las declaraciones del mandatario colombiano, de 48 años, la Armada Nacional de Colombia interceptó en aguas del Caribe norte una embarcación que transportaba 104 armas de fuego, entre ellas fusiles, pistolas, lanzagranadas y ametralladoras, destinadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Asimismo, el cargamento interceptado incluía 96 proveedores, 15 mil 542 cartuchos, US$6 mil 960 (Q53 mil 180) en efectivo y 23 mil 569 lempiras (Q6 mil 707): "¡Golpe histórico contra el narcoterrorismo! ¡La mayor incautación de armamento en el Caribe colombiano en casi 45 años!", agregó el presidente de la República de Colombia en X.

"¡104 armas de guerra que no llegarán a manos de los criminales!", añadió De la Espriella, quien resaltó que la denominada Operación Poseidón fue ejecutada por la Fuerza Naval del Caribe, de la Armada, con inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con la articulación de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La mayor incautación de armamento en 45 años

Frente a este escenario, el vicealmirante Iván Cabrera Martínez, jefe del Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada, afirmó que el operativo afecta las capacidades de las organizaciones criminales presentes en la región, como los grupos armados organizados y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el mismo sentido, de acuerdo con la información de inteligencia citada por Abelardo de la Espriella, el arsenal tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización armada ilegal que, según las autoridades colombianas, delinque en Magdalena, Cesar y La Guajira, tres departamentos del norte de Colombia.

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Por lo tanto, en operaciones anteriores contra esta estructura, las autoridades la han vinculado con extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos, homicidios selectivos, tráfico de drogas y desplazamiento forzado en la región del Magdalena Grande, donde los problemas de orden público afectan a toda la población colombiana.

Ante esta situación, Abelardo de la Espriella aseguró que el golpe “ha impedido que un poderoso arsenal llegara a manos” del grupo y afecta su logística y capacidad de combate. Además, felicitó a la Fuerza Pública y destacó que la inteligencia de la Policía Nacional contribuyó al resultado, el día en que esa institución cumplió 135 años.

Operación Poseidón

"Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres de la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a nuestros aliados de la DEA por este resultado histórico. ¡En la era del tigre no hay tregua contra el crimen organizado! ¡Firme por la Fuerza Pública y firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", escribió en X el mandatario colombiano Abelardo de la Espriella.

"¡Hace más de 45 años no se registraba una incautación de armamento de esta magnitud! A los narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan armándose para sembrar el terror. Vamos a cerrarles las rutas, incautar sus arsenales y perseguir sus estructuras criminales. ¡En Colombia la autoridad se respeta y la ley se cumple!", concluyó.