Luis Benítez Alcántara: quién es el juez mexicano detenido por presuntos nexos con el narcotráfico

Durante la noche del 5 de noviembre, la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles informó sobre la detención en Colombia de Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano acusado de recibir sobornos por casi US$2 millones para favorecer a la red del exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding y a todos sus asociados.

Frente a este escenario, la Fiscalía estadounidense detalló que el juez de distrito en Ciudad de México, de 49 años, fue detenido porque presuntamente aceptó sobornos a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, considerado el segundo al mando de una organización transnacional de narcotráfico.

Según la acusación, entre diciembre del 2024 y enero del 2025, Andrew negoció el pago de US$2 millones en efectivo a Luis Benítez Alcántara, a cambio de que ordenara su puesta en libertad. Por lo tanto, cuando supuestamente ya había entregado la totalidad del pago, el juez concedió a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación.

Sin embargo, la Justicia estadounidense acusa a Wedding y a Clark de conspirar con otros individuos para exportar, poseer y distribuir más de 1 mil 800 kilogramos de cocaína. Además, mediante una red de criptomonedas, Wedding y Clark habrían transferido US$250 millones entre abril y septiembre del 2024, procedentes del narcotráfico.

Detienen en Bogotá a juez mexicano

La Policía colombiana, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), detuvo el pasado jueves 5 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por los Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Según la agencia de noticias EFE, el mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos "conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato".

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"Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre del 2024 y febrero del 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a miembros del cartel de Sinaloa", apuntó la Policía colombiana mediante un comunicado en redes sociales.

Esto se debe a que uno de los hechos que se le atribuyen es haber recibido un soborno de US$2 millones a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición, el mismo día en que recibió la totalidad del dinero.

¿Quién es Luis Benítez Alcántara?

De conformidad con EL PAÍS América, la edición regional del periódico español enfocada en la cobertura de noticias de México, Benítez es un abogado que desarrolló su carrera profesional dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) y se desempeñó como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Ciudad de México.

Benítez trabajó durante 20 años en el Poder Judicial de la Federación y su trayectoria incluyó distintos puestos jurisdiccionales y administrativos antes de convertirse en juez federal. Durante ese período, se desempeñó como oficial judicial, actuario y secretario en juzgados y tribunales federales de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Ciudad de México.