Fraude bancario en EE. UU: Cómo una red habría vulnerado cuentas con saldos de U$373 millones

Durante la mañana de este 5 de noviembre, un gran jurado federal acusó a 14 personas por una presunta conspiración de alcance nacional para cometer fraude bancario electrónico y robo de identidad, en un caso que podría haber afectado a víctimas en todo el territorio de EE. UU. y que involucra cuentas vinculadas con US$373 millones.

Conforme a lo expuesto por la Oficina del Fiscal para el Distrito Norte de Texas, una dependencia del Departamento de Justicia encargada de representar al Gobierno federal en litigios civiles y penales, el presunto líder de la red, Muhamed Dieye, de 35 años y residente de Dallas, enfrenta cargos tras su detención en un aeropuerto de Nueva York.

Fue ahí donde las autoridades lo interceptaron cuando presuntamente intentaba abandonar el país, de manera que Dieye se encuentra actualmente bajo custodia federal, a la espera de juicio por delitos en los que personas malintencionadas obtienen datos para suplantar la identidad de las víctimas, vaciar sus cuentas o realizar transacciones.

Los 13 coacusados de Dieye también enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer fraude y robo de identidad agravado. Entre ellos figuran Maurice McDuffie, Nashat Botros, Sammed Okyne, Renaldo Santez, Alphonso Horton, Terry Leon, Jamel Small, Kemar Fitzroy, Kevin Flores Cazares, Dylon Amari Ruby y Courtney Jane Sutton.

¿Cómo operó la presunta red de fraude en EE. UU?

De conformidad con la Oficina del Fiscal para el Distrito Norte de Texas, la organización funcionó entre julio del 2023 y noviembre del 2024. Por lo tanto, durante ese período, los catorce acusados habrían obtenido datos de identificación personal de las víctimas y producido documentos falsos para suplantar decenas de identidades.

Además, para sortear los sistemas de autenticación bancaria, los acusados habrían contado con la colaboración de presuntos empleados corruptos de bancos y empresas de telecomunicaciones, de acuerdo con la acusación de la dependencia del Departamento de Justicia encargada de representar al Gobierno federal en litigios civiles y penales.

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Frente a este escenario, la acusación del gran jurado federal señala que Muhamed Dieye poseía una hoja de cálculo con información personal y comercial detallada de casi 3 mil víctimas, cuyas cuentas sumaban más de US$373 millones (Q2 mil 850 millones) en entidades como Bank of America, JPMorgan Chase, Charles Schwab y First Bank.

Por consiguiente, antes de que se hiciera pública la acusación, las autoridades investigaron un intento de transferencia de US$2 millones (Q15 millones 282 mil) al Emirates Islamic Bank, uno de los cuatro bancos islámicos de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. También detectaron que Muhamed habría intentado salir de los Estados Unidos.

Principales modalidades de fraude