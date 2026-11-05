Inundaciones en Estados Unidos: Florida declara estado de emergencia por la influencia de El Niño

Las intensas lluvias registradas el miércoles 4 de noviembre en Florida han provocado inundaciones en distintas zonas del estado y mantienen en alerta a las autoridades meteorológicas. Sin embargo, aunque las precipitaciones podrían continuar, en EE. UU. advierten que detrás de este episodio de clima extremo está la influencia de El Niño.

El Niño es un fenómeno que influyó en la actividad de huracanes del Atlántico durante el 2026, por lo que surge la pregunta: ¿cómo está afectando este patrón climático a Florida y por qué podría provocar lluvias? Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explicó qué hay detrás de este fenómeno y cuáles son sus consecuencias.

De acuerdo con el NWS, durante los últimos días de octubre y el comienzo de noviembre, distintas localidades de Florida han registrado precipitaciones extraordinarias. Como consecuencia, algunas comunidades quedaron parcialmente bajo el agua y enfrentaron inundaciones que obligaron al NWS a emitir advertencias de emergencia.

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado martes 3 de noviembre en el condado de Brevard, donde el NWS activó una alerta de inundación repentina para varias zonas. Además, la agencia pidió a los residentes trasladarse inmediatamente a terrenos elevados y advirtió que se trataba de una situación potencialmente mortal.

Alerta en EE. UU. por El Niño

El meteorólogo Jeff Berardelli, de la sede en Tampa, Florida de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), expresó su preocupación por la magnitud de las precipitaciones y aseguró en sus redes sociales oficiales que nunca había presenciado un episodio meteorológico similar durante su trayectoria profesional en EE. UU.

De conformidad con Berardelli, varias ciudades acumularon entre 60 y 61 centímetros, sin que hubiera una tormenta tropical en desarrollo. Además, señaló que algunas comunidades experimentaron inundaciones catastróficas, con desbordamientos masivos de agua hacia tierras habitualmente secas que generaron un impacto extremo.

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Por lo tanto, para Berardelli, el fenómeno de El Niño podría ser uno de los principales factores detrás de este comportamiento meteorológico, debido a que la combinación de un episodio particularmente intenso de este fenómeno con una atmósfera más cálida favorece condiciones capaces de producir precipitaciones extraordinarias en el país.

El NWS y la NOAA también identificaron condiciones atmosféricas favorables para las lluvias en un informe del miércoles 4 de noviembre: Las agencias describieron la presencia de una vaguada de onda corta que se extendía desde el noreste del golfo de México hasta el valle del río Misuri, que atraviesa Dakota del Norte y Dakota del Sur.

El Niño puede incrementar las lluvias

Las investigaciones meteorológicas han documentado que los episodios fuertes de El Niño pueden incrementar las lluvias en Estados Unidos. Por ello, el NWS explicó en un análisis sobre el impacto del fenómeno que durante los eventos de 1997-1998 aumentó considerablemente la actividad de tormentas en el sureste y el golfo de México.

El Niño también influye en la circulación atmosférica del Atlántico. Durante estos episodios, la corriente en chorro suele desplazarse hacia el sur, lo que puede favorecer condiciones más inestables sobre Florida, Georgia, Alabama, Misisipi, Tennessee, Kentucky, Virginia, Luisiana, Arkansas y otras zonas del sureste de los Estados Unidos.