Elecciones en EE. UU: ¿Quiénes son los latinos que llegarán al Congreso y a las gobernaciones?

Tras los resultados de las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos, la comunidad hispana superó los 40 escaños en el Poder Legislativo. Por lo tanto, entre las nuevas caras latinoamericanas que formarán parte del Congreso estadounidense destacan algunas figuras clave de los comicios, cuyas victorias ya han sido confirmadas.

Asimismo, aunque no forman parte del Congreso de los Estados Unidos, los medios estadounidenses e internacionales destacaron ampliamente las victorias históricas de dos figuras latinas en las elecciones a gobernador: Gina Hinojosa, en Texas, y Xavier Becerra, en California, quienes gobernarán los dos estados más poblados del país.

Logros históricos en las Gobernaciones

Gina Hinojosa - Texas

La abogada estadounidense Gina Hinojosa hizo historia de la mano del Partido Demócrata al derrotar a Greg Abbott y convertirse en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas. Por ello, su triunfo electoral frente al republicano representa un vuelco político sin precedentes en tres décadas para el Estado de la Estrella Solitaria.

A new era of government by the people and for the people begins today. https://t.co/5CgHIqcsDf — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) November 4, 2026

Xavier Becerra - California

El secretario de Salud durante la administración del expresidente Joe Biden se convirtió en el primer gobernador latino del Estado Dorado en 150 años, tras vencer al republicano Steve Hilton: Xavier Becerra, un destacado abogado demócrata, será el segundo gobernador de ascendencia mexicana desde Romualdo Pacheco, en 1876.

There is no American greatness without California, and no California without our diverse communities. Diversity isn’t our shortcoming. It’s our superpower. Thank you, California. https://t.co/gFNRrJ9a2x — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

Nuevos legisladores demócratas

Patty García - Illinois

La doctora en Estudios de Política Educativa con concentración en Estudios Latinos por la Universidad de Champaign, Patty García, ganó en el Distrito 4 de Illinois y se convirtió en la primera latina en representar a dicha jurisdicción, de manera que sucederá a Jesús “Chuy” García, de quien fue jefa de gabinete antes de postularse al cargo.

Patty Garcia is projected as the winner of Illinois’ 4th Congressional District, defeating Republican Lupe Castillo. She will be the first woman to represent the district. #wgnelection https://t.co/tNohj6ZFgH — WGN TV News (@WGNNews) November 4, 2026

Manny Rutinel - Colorado

Emanuel "Manny" Rutinel es un abogado y político estadounidense de origen dominicano, del Partido Demócrata, que recientemente fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 8.º distrito congresional de Colorado, luego de desempeñarse como legislador estatal en representación del distrito 32.

Democrat Manny Rutinel has flipped Colorado’s 8th Congressional District. Rutinel defeated Republican Gabe Evans, winning back a district Trump narrowly won in 2024. https://t.co/8BcDjP2VdZ — FactPost (@factpostnews) November 4, 2026

JoAnna Mendoza - Arizona

La candidata del Partido Demócrata, JoAnna Mendoza, lidera los resultados preliminares de las elecciones a la Cámara de Representantes por el 6.º distrito congresional de Arizona. Sin embargo, aunque todavía no se ha declarado oficialmente a ningún ganador, la candidata hispana mantiene la ventaja frente al republicano Juan Ciscomani.

BREAKING: JoAnna Mendoza has won Arizona’s 6th Congressional District, flipping the seat from Republican to Democratic control. An openly bisexual Marine veteran, Mendoza’s victory adds another LGBTQ+ voice to Congress #NOH8 https://t.co/7KBAKQwLYf — NOH8 Campaign (@NOH8Campaign) November 4, 2026

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Bobby Pulido - Texas

El reconocido cantante de música tejana Bobby Pulido incursionó en la política estadounidense y derrotó a la representante republicana Mónica de la Cruz en las elecciones por el Distrito 15 de Texas, con lo que hizo historia al pasar de los escenarios al Congreso y recuperar un distrito clave situado en el sur del Estado de la Estrella Solitaria.

Democrat Bobby Pulido has won the race for Texas’ 15th Congressional District, flipping the seat from red to blue. https://t.co/9x3HSRLFlG — Headquarters (@HQNewsNow) November 4, 2026

Katy Padilla - Texas

Katy Padilla será la nueva integrante de la delegación texana que asumirá el cargo en enero del 2027. "¡Lo logramos, TX-23! Volteamos un distrito que Trump ganó por 15 puntos, la primera latina en representar este distrito. ¡Y hicimos historia! Lucharé por cada familia, sin importar el partido. ¡Gracias por este gran honor!", agregó la política.

We did it, TX-23! We flipped a district Trump won by 15 points, the first Latina to represent this district. And made history! From San Antonio to El Paso, this victory belongs to YOU. I’ll fight for every family, regardless of party. Thank you for this great honor! https://t.co/8wtu4boSBH — Katy Padilla Stout (@katy4congress) November 4, 2026

Johnny García - Texas

El demócrata Johnny García también obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 35 de Texas, pese a que los republicanos modificaron sustancialmente los límites del distrito durante la redistribución electoral de 2025, con el fin de favorecer el voto conservador: "Con esta victoria, han fracasado".

DEM FLIP: Democrat Johnny Garcia has defeated Republican Carlos De La Cruz, flipping #TX35 blue. In 2025, Texas Republicans redrew their congressional map in an attempt to rig the midterms. With this victory, they have failed. Congratulations, Rep-elect Garcia! https://t.co/4be44H5W6V — Democrats (@TheDemocrats) November 4, 2026

Nuevos legisladores republicanos

Michael Alfonso - Wisconsin

Nieto de migrantes cubanos, Michael Alfonso destaca como uno de los nuevos rostros de su bancada en el Congreso. "Me siento profundamente honrado de que los votantes de Wisconsin hayan depositado su confianza en mí. Debemos hacer que el sueño americano sea asequible nuevamente. Manos a la obra", añadió el republicano.