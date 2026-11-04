Elecciones en EE. UU: ¿Quiénes son los latinos que llegarán al Congreso y a las gobernaciones?

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Elecciones en EE. UU: ¿Quiénes son los latinos que llegarán al Congreso y a las gobernaciones?

Entre las nuevas figuras latinas que formarán parte del Congreso estadounidense destacan algunas que fueron clave en las elecciones intermedias.

Emilio Dávila

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Bobby Pulido Manny Rutinel USA

Bobby Pulido y Manny Rutinel se convirtieron en figuras clave de las elecciones intermedias de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tras los resultados de las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos, la comunidad hispana superó los 40 escaños en el Poder Legislativo. Por lo tanto, entre las nuevas caras latinoamericanas que formarán parte del Congreso estadounidense destacan algunas figuras clave de los comicios, cuyas victorias ya han sido confirmadas.

Asimismo, aunque no forman parte del Congreso de los Estados Unidos, los medios estadounidenses e internacionales destacaron ampliamente las victorias históricas de dos figuras latinas en las elecciones a gobernador: Gina Hinojosa, en Texas, y Xavier Becerra, en California, quienes gobernarán los dos estados más poblados del país.

Logros históricos en las Gobernaciones

Gina Hinojosa - Texas

La abogada estadounidense Gina Hinojosa hizo historia de la mano del Partido Demócrata al derrotar a Greg Abbott y convertirse en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas. Por ello, su triunfo electoral frente al republicano representa un vuelco político sin precedentes en tres décadas para el Estado de la Estrella Solitaria.

Xavier Becerra - California

El secretario de Salud durante la administración del expresidente Joe Biden se convirtió en el primer gobernador latino del Estado Dorado en 150 años, tras vencer al republicano Steve Hilton: Xavier Becerra, un destacado abogado demócrata, será el segundo gobernador de ascendencia mexicana desde Romualdo Pacheco, en 1876.

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Nuevos legisladores demócratas

Patty García - Illinois

La doctora en Estudios de Política Educativa con concentración en Estudios Latinos por la Universidad de Champaign, Patty García, ganó en el Distrito 4 de Illinois y se convirtió en la primera latina en representar a dicha jurisdicción, de manera que sucederá a Jesús “Chuy” García, de quien fue jefa de gabinete antes de postularse al cargo.

Manny Rutinel - Colorado

Emanuel "Manny" Rutinel es un abogado y político estadounidense de origen dominicano, del Partido Demócrata, que recientemente fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 8.º distrito congresional de Colorado, luego de desempeñarse como legislador estatal en representación del distrito 32.

JoAnna Mendoza - Arizona

La candidata del Partido Demócrata, JoAnna Mendoza, lidera los resultados preliminares de las elecciones a la Cámara de Representantes por el 6.º distrito congresional de Arizona. Sin embargo, aunque todavía no se ha declarado oficialmente a ningún ganador, la candidata hispana mantiene la ventaja frente al republicano Juan Ciscomani.

Lea más: ¿Cómo quedaron las elecciones intermedias en EE. UU? Resultados del Congreso y gobernadores

Bobby Pulido - Texas

El reconocido cantante de música tejana Bobby Pulido incursionó en la política estadounidense y derrotó a la representante republicana Mónica de la Cruz en las elecciones por el Distrito 15 de Texas, con lo que hizo historia al pasar de los escenarios al Congreso y recuperar un distrito clave situado en el sur del Estado de la Estrella Solitaria.

Katy Padilla - Texas

Katy Padilla será la nueva integrante de la delegación texana que asumirá el cargo en enero del 2027. "¡Lo logramos, TX-23! Volteamos un distrito que Trump ganó por 15 puntos, la primera latina en representar este distrito. ¡Y hicimos historia! Lucharé por cada familia, sin importar el partido. ¡Gracias por este gran honor!", agregó la política.

Johnny García - Texas

El demócrata Johnny García también obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 35 de Texas, pese a que los republicanos modificaron sustancialmente los límites del distrito durante la redistribución electoral de 2025, con el fin de favorecer el voto conservador: "Con esta victoria, han fracasado".

Nuevos legisladores republicanos

Michael Alfonso - Wisconsin

Nieto de migrantes cubanos, Michael Alfonso destaca como uno de los nuevos rostros de su bancada en el Congreso. "Me siento profundamente honrado de que los votantes de Wisconsin hayan depositado su confianza en mí. Debemos hacer que el sueño americano sea asequible nuevamente. Manos a la obra", añadió el republicano.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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