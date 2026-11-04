Gina Hinojosa y Xavier Becerra: Los latinos que ganaron las gobernaciones de Texas y California

Por primera vez en la historia, California y Texas, los dos estados más poblados de Estados Unidos, tendrán gobernadores latinoamericanos al mismo tiempo a partir del 2027, debido a que la demócrata Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas y el demócrata Xavier Becerra será el primer latino elegido gobernador de California.

Decenas de consignas como “tu voto es resistencia” y “ni una deportación más” no solo reflejaron la indignación acumulada frente a las políticas migratorias de Donald Trump, sino que se convirtieron durante la campaña en un símbolo del pulso de estas elecciones, que terminaron con un revés para el presidente rumbo a sus últimos años.

Por lo tanto, los resultados de las elecciones en Estados Unidos favorecieron a Gina Hinojosa en Texas y a Xavier Becerra rumbo a la gubernatura de California. Ambos demócratas, con ascendencia mexicana y trayectorias construidas en el servicio público, fueron impulsados por propuestas similares en educación, economía y migración.

“Todo es más grande, incluida la sorpresa de esta victoria. Esta noche sorprendimos al mundo”, dijo Gina Hinojosa, nacida en la ciudad de McAllen y criada en Brownsville, en el Valle del Río Grande, quien será la primera demócrata en gobernar Texas desde Ann Richards, que dejó el cargo en octubre de 1995, hace más de tres décadas.

Latinos brillan en elecciones de EE. UU.

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre dejaron un resultado simbólico para la comunidad latina de Estados Unidos, debido a que los comicios devolvieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado al Partido Demócrata y representaron un contundente rechazo a todas las políticas del presidente Donald Trump.

En Texas, considerado históricamente un bastión republicano, el clima electoral estuvo marcado, por un lado, por la retórica de los discursos de Donald Trump, quien en sus mensajes de cierre de campaña insistía en que los demócratas permitirían una supuesta “invasión fronteriza” si su partido perdía el control del Congreso, lo cual sucedió.

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Al mismo tiempo, era palpable el descontento por las afectaciones directas que han sufrido las comunidades a causa de sus políticas, por lo que, en un proceso en el que los contrapesos se definen voto a voto, los resultados ya son contundentes: el Partido pintó de azul el Congreso y alcanzó la mayoría sobre los republicanos en ambas cámaras.

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo. Con el 68% de los votos escrutados, la demócrata superaba los cuatro millones de sufragios. En tanto, la victoria de Xavier Becerra frente a Steve Hilton no sorprende en El Estado Dorado donde la comunidad latina representa el 40% de la población total.

Mexicanos “recuperan” Texas y California

Entre los factores que permitieron a los nuevos gobernadores ganar votos estuvieron el apoyo de sus rivales a los "multimillonarios", las grandes empresas tecnológicas y los centros de datos, estos últimos muy impopulares, así como el malestar económico y la baja popularidad del mandatario republicano Donald Trump en casi todo el país.

Asimismo, los demócratas de origen mexicano derrotaron a los republicanos, se convirtieron en el rostro del cambio político en EE. UU. y arremetieron contra la falta de control en las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, que se han cebado con la población latina, lo que ha sido un revulsivo para la ola demócrata en los comicios.