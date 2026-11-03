¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en EE. UU? Guía del cierre de urnas

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones intermedias en los Estados Unidos, en las que está en juego el equilibrio de poder mientras los estadounidenses votan para determinar el control del Senado y la Cámara de Representantes, elegir gobernadores y decidir sobre otras cuestiones clave en Washington D. C. y el Congreso.

Frente a este escenario, los resultados de las elecciones intermedias comenzarán a conocerse este 3 de noviembre, una vez que cierren los primeros centros de votación del país. Sin embargo, los estadounidenses podrían tener que esperar varias horas o días para saber quiénes ganaron algunas de las contiendas y qué partido tendrá el control.

Esto se debe a que durante la jornada electoral se elegirán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores, por lo que los resultados definirán si los republicanos conservan la mayoría legislativa o si los demócratas consiguen recuperar el control de una o ambas cámaras durante los últimos años de Trump.

Ante esta situación, las primeras cifras comenzarán a difundirse conforme cierren los centros de votación en cada estado. No obstante, los horarios de cierre varían debido a que EE. UU. tiene varios husos horarios y cada jurisdicción establece sus propias reglas electorales: Esta es una guía de los horarios de cierre de las urnas en todo el país.

Más de 100 millones de boletas

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, es posible que la noche del 3 de noviembre todavía no se sepa qué partido obtuvo el control de la Cámara de Representantes o del Senado, debido a que el conteo de 100 millones de boletas requiere tiempo y la rapidez con que se publican los resultados depende de cada estado.

Por lo tanto, los primeros resultados de las elecciones intermedias comenzarán a difundirse después de las 18.00 horas, tiempo del Este, cuando cierren los primeros centros de votación en algunas zonas de Indiana y Kentucky. A partir de ese momento, las autoridades comenzarán a informar sobre los resultados preliminares de las contiendas.

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A pesar de ello, el cierre de las urnas no significa que todos los votos hayan sido contabilizados, ya que los centros de votación cierran en distintos horarios y los resultados se actualizan conforme las autoridades locales procesan las boletas. Por ejemplo, los últimos centros de votación en cerrar estarán en Alaska debido a la diferencia horaria.

Por esa misma razón, durante la noche electoral habrá actualizaciones sobre las contiendas por el Congreso y las gobernaciones, pero no todas tendrán un ganador proyectado de inmediato, dado que la velocidad del conteo puede variar considerablemente entre los estados debido a las diferencias en las reglas para procesar los votos.

Hora de cierre de las urnas por estado (Hora de Guatemala)