Jake Paul anuncia su regreso al boxeo: ¿Cuándo será la pelea ante el excampeón de kickboxing?

Durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, Jake Paul, una celebridad estadounidense de Internet que también ha hecho carrera en la actuación, confirmó su regreso al boxeo profesional y anunció que enfrentará al francés Cédric Doumbé el jueves 24 de diciembre, en la Coca-Cola Arena de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El influencer estadounidense volverá al cuadrilátero después de la dura derrota que sufrió ante el boxeador británico Anthony Joshua, en diciembre del 2025. Ahora enfrentará a Doumbé, un exkickboxer y artista marcial mixto nacido en Camerún que actualmente compite en la división de peso wélter de la Professional Fighters League.

En kickboxing, un deporte de combate que combina técnicas de golpeo con los puños y patadas de artes marciales, Cédric fue dos veces campeón de peso wélter de GLORY, de manera que es considerado uno de los mejores de la historia, dado que ostentó el título en diferentes etapas y posee el récord de más defensas titulares en esa división.

Por lo tanto, el combate, organizado por Most Valuable Promotions, está pactado a ocho asaltos en la categoría de peso crucero, con un límite de 200 libras: Será la primera presentación profesional de Paul en Dubái y marcará el salto definitivo de Cédric, de 34 años, al boxeo profesional, ya que su experiencia en el boxeo tradicional es casi nula.

¿Quién es Cédric Doumbé?

Cédric Doumbé, excampeón mundial de kickboxing, será el siguiente rival de Jake Paul en una pelea de boxeo profesional el próximo jueves 24 de diciembre, en la Coca-Cola Arena de Dubái, de manera que el camerunés llega al combate con dos títulos mundiales de GLORY y una trayectoria que también incluye las artes marciales mixtas.

Aunque Cédric es considerado uno de los mejores pesos wélter de la historia del kickboxing y tiene una destacada trayectoria en las artes marciales mixtas dentro de la Professional Fighters League, su experiencia en el boxeo tradicional es casi nula, debido a que el récord de Doumbé en el boxeo profesional registra tan solo una victoria.

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Sin embargo, el francés también registra cero derrotas, ya que su única victoria llegó en una pelea menor que disputó en el 2015. Por su parte, a sus 29 años, Paul acumula un récord de doce victorias, siete de ellas por nocaut, y dos derrotas: Su última aparición terminó con una derrota por nocaut en el sexto asalto frente a Anthony Joshua.

Frente a este escenario, el nacido en Camerún y representante de Francia es dos veces campeón mundial de kickboxing y registra una trayectoria de 75 victorias, siete derrotas y un empate en esa disciplina, con 45 triunfos por nocaut. Por ello, Paul podría volver a sufrir una fractura de mandíbula que requiera intervenciones quirúrgicas.

Paul volverá ante un excampeón de kickboxing

Most Valuable Promotions, la empresa que cofundó Paul, anunció el enfrentamiento a ocho asaltos en la categoría de peso crucero, con un límite de 200 libras, y mencionó que los dos peleadores utilizarán guantes de 10 onzas. No obstante, hasta este 2 de noviembre, los organizadores no han anunciado detalles sobre la transmisión televisiva.

Dadas las circunstancias, esta notable inexperiencia técnica en la disciplina del boxeo de competición, sumada a la clara diferencia de tamaño natural y peso respecto a su oponente, plantea un enorme desafío para el peleador camerunés, a pesar de sus conocidas e indiscutibles cualidades como noqueador en otras plataformas de combate.