Astronautas de la NASA votan desde el espacio en las elecciones de EE. UU: ¿Cómo lo hicieron?

Los tres astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) ejercieron este martes 3 de noviembre su derecho al voto desde el espacio en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, informó Anil Menon, astronauta y cirujano de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

"Sí, ¡incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros de la tripulación de Estados Unidos tuvimos el privilegio de votar desde la estación espacial. Completamos una papeleta electrónica y la enviamos de manera segura a los funcionarios electorales", dijo Menon en redes sociales, a través de una grabación publicada en X (Twitter).

Asimismo, el coronel de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, médico de urgencias y profesor asociado en la Facultad de Medicina McGovern, publicó otra grabación en la que explicó que votó de forma electrónica con su ordenador desde su cuarto en la Estación Espacial Internacional (EEI), "que también hace las veces de cabina electoral".

Esto se debe a que el astronauta y cirujano de vuelo de la NASA, Anil Menon, integra la misión rusa Soyuz MS-29 y llegó al laboratorio orbital el pasado martes 14 de julio, de manera que apareció en el video de X con un broche adherido a su ropa con el lema "He votado" (I voted), para intentar motivar a los estadounidenses a votar.

¿Cómo votan los astronautas?

Conforme a lo expuesto por Anil Menon, los otros dos astronautas estadounidenses que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) son Jessica Watkins y Luke Delaney, ambos tripulantes de la misión de rotación de personal Crew-13, de la empresa aeroespacial SpaceX, que abandonó la Tierra el pasado jueves 1 de octubre.

Por lo tanto, la agencia responsable del programa espacial permite este voto a distancia a través del Programa de Navegación y Comunicación Espacial, de forma que los astronautas puedan ejercer su derecho al voto desde la órbita, como cualquier ciudadano estadounidense, mediante papeletas de voto en ausencia o de forma anticipada.

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De conformidad con Anil Menon, en coordinación con la oficina del secretario del condado donde están empadronados, los votos emitidos viajan a través de la red que la agencia emplea para sus comunicaciones habituales con los astronautas, hasta que la NASA transfiere la papeleta al secretario del condado responsable de la votación.

"Para preservar la integridad del voto, la papeleta está cifrada y solo el astronauta y el secretario tienen acceso a ella", aclaró la agencia espacial estadounidense, en referencia a que los resultados definirán el control del Congreso de EE. UU. durante los últimos dos años del segundo mandato del presidente republicano Donald Trump.

Las elecciones de medio mandato en EE. UU.

Este martes 3 de noviembre, los votantes renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, además de elegir gobernadores en 36 estados, entre otros cargos estatales y locales en Estados Unidos, por lo que se trata de una jornada decisiva para el futuro político del país, con 100 millones de votantes.

Por consiguiente, para hacer posible la participación electoral desde el espacio exterior, se utiliza un procedimiento técnico plenamente consolidado: meses antes del despegue, los astronautas rellenan una solicitud formal para habilitar el voto a distancia. Llegado el día de los comicios, la NASA en Houston envía una papeleta electrónica.