Elecciones intermedias en Florida, Texas y California: Así quedaron los resultados en EE. UU.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes 3 de noviembre han reconfigurado el mapa político estadounidense, con resultados históricos y un avance contundente de los demócratas en Texas y California, mientras que el Partido Republicano logró retener sus principales bastiones en Florida, el Estado Soleado de EE. UU.

Texas protagonizó el mayor terremoto electoral de la jornada al romper con más de tres décadas de dominio republicano en cargos estatales, debido a que la demócrata Gina Hinojosa hizo historia al ganar la gobernación con el 52.8% de los votos, frente al 45.7% del actual gobernador republicano Greg Abbott, quien ya aceptó la derrota.

Asimismo, el Estado Dorado de la costa oeste ratificó su tradicional inclinación demócrata con victorias contundentes en los principales cargos ejecutivos, dado que el demócrata Xavier Becerra fue elegido gobernador de California al superar al republicano Steve Hilton con el 64.0% de los votos frente al 36.0% de los comicios estatales.

Sin embargo, a diferencia del panorama nacional, el Partido Republicano logró frenar el avance demócrata en las principales contiendas de Florida, ya que el político republicano Byron Donalds ganó la gobernación del tercer estado más poblado en una contienda ajustada, con el 50% de los votos frente al 48% del demócrata David Jolly.

We did it, Florida! THANK YOU! https://t.co/blUeHu8m3a — Byron Donalds (@ByronDonalds) November 4, 2026

¿Cómo quedaron los resultados oficiales?

Gobernadores

California : El demócrata Xavier Becerra , de 68 años, fue proyectado como el primer gobernador de origen latino del Estado Dorado en más de 150 años, tras vencer al republicano Steve Hilton.

: El demócrata , de 68 años, fue proyectado como el primer gobernador de origen del Estado Dorado en más de 150 años, tras vencer al republicano Texas: La abogada demócrata Gina Hinojosa derrotó al actual gobernador Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en gobernar el Estado de la Estrella Solitaria, con lo que puso fin a más de tres décadas de dominio republicano.

La abogada demócrata derrotó al actual gobernador y se convirtió en la primera mujer en gobernar el Estado de la Estrella Solitaria, con lo que puso fin a más de tres décadas de dominio republicano. Florida: El candidato republicano Byron Donalds ganó la contienda estatal y se convirtió en el primer gobernador afroamericano en la historia del Estado Soleado.

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Senado

En Texas se registró un giro histórico hacia la "ola azul" de los demócratas, tomando en consideración que el político demócrata James Talarico arrebató el escaño del Senado estadounidense al imponerse al republicano Ken Paxton, con una ventaja de dos dígitos en el Estado de la Estrella Solitaria, considerado un bastión conservador.

Por su parte, la candidata republicana Ashley Moody obtuvo el escaño de Florida en el Senado estadounidense al vencer a la política demócrata Angie Nixon con casi el 50.8% de los sufragios: El resultado fue celebrado públicamente por el gobernador saliente, Ron DeSantis, quien será sustituido a principios del 2027 por Byron Donalds.

First stop post-win: Whataburger. https://t.co/ydQYu9zO0k — James Talarico (@jamestalarico) November 4, 2026

Resultados en la Cámara de Representantes

A pesar de la redistribución de distritos promovida por los republicanos para proteger sus escaños, la denominada "ola azul" rompió varios bastiones conservadores en Texas, por lo que Johnny García se impuso en su distrito, mientras Bobby Pulido dio una de las mayores sorpresas al arrebatarle el distrito a la republicana Mónica de la Cruz.

Por otro lado, en respuesta a las medidas de otros estados, California modificó los límites de sus distritos electorales competitivos, lo que benefició a los demócratas. Así que, con el conteo aún en curso en los últimos distritos del estado, se registran 46 escaños ganados por el Partido Demócrata y tan solo tres por el Partido Republicano.

En cambio, aunque Florida ratificó su tendencia conservadora en los cargos estatales, los demócratas frustraron las aspiraciones de aumentar su representación en el Congreso. Así, en las áreas modificadas durante el ciclo, los demócratas consiguieron retener y asegurar tres de distritos que los republicanos se habían fijado como objetivo.