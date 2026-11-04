¿Cómo quedaron las elecciones intermedias en EE. UU? Resultados del Congreso y gobernadores

En las elecciones intermedias de los Estados Unidos, celebradas el pasado martes 3 de noviembre, el Partido Demócrata obtuvo una victoria contundente, arrebató el control del Congreso estadounidense al Partido Republicano y ganó gobernaciones clave en distintas partes del país norteamericano, especialmente en Texas y California.

Los comicios funcionaron como un severo voto de castigo frente a la impopularidad de la administración del presidente Donald Trump, por lo que el Poder Legislativo experimentó un vuelco hacia la bancada demócrata, que impondrá un fuerte contrapeso a la Casa Blanca durante los últimos dos años del mandato del republicano.

Esto se debe a que los demócratas reconquistaron la mayoría en la Cámara de Representantes tras superar el umbral de los 218 escaños confirmados. Además, las proyecciones sitúan la ventaja demócrata en un margen creciente que supera las 230 curules, frente a unas 139 republicanas aseguradas, a medida que avanza el conteo.

Mientras tanto, las elecciones estatales de gobernadores dejaron una importante expansión territorial para los demócratas, que arrebataron al menos cinco gobernaciones clave. Por ello, en el balance general de victorias del ciclo, las proyecciones situan a los demócratas al frente con 28 gobernaciones ganadas, frente a 20 de los republicanos.

Los resultados de las elecciones del 2026 en EE. UU.

Senado: 54 demócratas - 44 republicanos - 2 por asignar

Los demócratas tomaron el control del Senado estadounidense al asegurar una mayoría de al menos 54 escaños, frente a 44 de los republicanos. En este escenario, el partido opositor logró arrebatarles a los republicanos un total de 9 escaños clave: Texas, Michigan, Ohio, Maine, Iowa, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

Texas : En uno de los golpes más duros para Trump, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y se convirtió en el primer senador demócrata por el estado en 38 años.

: En uno de los golpes más duros para Trump, derrotó al republicano y se convirtió en el primer senador demócrata por el estado en 38 años. Míchigan: El médico Abdul El-Sayed ganó su contienda y se convirtió en el primer senador musulmán en la historia de los Estados Unidos.

El médico ganó su contienda y se convirtió en el primer senador en la historia de los Estados Unidos. Ohio: El demócrata Sherrod Brown venció al republicano Jon Husted y recuperó el escaño que correspondía al actual vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance.

El demócrata venció al republicano y recuperó el escaño que correspondía al actual vicepresidente de los Estados Unidos, Maine: El demócrata Troy Jackson derrotó a la veterana senadora republicana Susan Collins, quien ocupó el escaño durante 30 años.

El Senado (Cámara Alta) hasta las 9.20 horas de este miércoles 4 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla: El País)

Lea más sobre las elecciones de medio término en EE. UU: Claves para entender qué se eligió y qué estaba en juego

Cámara de Representantes: 228 demócratas - 139 republicanos - 68 por asignar

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes al superar el umbral de los 218 escaños requeridos para alcanzar la mayoría. El resultado representa un "voto de castigo" y un duro golpe político para Trump, impulsado principalmente por el descontento de los votantes ante el elevado costo de vida y la guerra con Irán.

Los republicanos, que llegaron a los comicios con una ventaja de 218 escaños frente a 214, cedieron el control de la Cámara tras perder decenas de escaños. Además, con este triunfo de la oposición, el demócrata Hakeem Jeffries quedó en posición de convertirse en el primer presidente afroamericano de la cámara baja en la historia de EE. UU.

La cámara baja hasta las 9.25 horas de este miércoles 4 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla: El País)

Gobernadores: 28 demócratas - 20 republicanos - 2 por decidir

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos reconfiguraron drásticamente el mapa político del país, ya que, tras disputarse 36 de las 50 gubernaturas, el Partido Demócrata arrebató a los republicanos estados clave, históricamente conservadores, y obtuvo la mayoría de los gobiernos estatales por primera vez en casi dos décadas.

Antes de la jornada, el mapa político favorecía a los republicanos. Tras los comicios, la ventaja pasó a manos de los demócratas. Sin embargo, en lo que se considera el golpe más fuerte de la jornada, Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott. Con este triunfo, puso fin a 30 años de dominio y se convirtió en la primera latina en ocupar la gubernatura.