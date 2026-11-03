Elecciones de medio término en Estados Unidos: demócratas arrebatan a republicanos la Cámara de Representantes

El Partido Demócrata arrebató este martes 3 de noviembre a los republicanos el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según las proyecciones de CNN y NBC News, citadas por la agencia EFE.

NBC proyecta que los demócratas obtendrán 244 de los 435 escaños de la Cámara Baja, por encima de los 218 necesarios para alcanzar la mayoría. CNN también proyectó una victoria demócrata, aunque sin precisar el número de puestos.

La victoria abre el camino para que Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, se convierta en el primer afroamericano en presidir ese órgano legislativo, aunque su elección deberá realizarse cuando se instale el nuevo Congreso, en enero de 2027.

Con la mayoría proyectada, los demócratas recuperarán el control de la Cámara Baja durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump, quien llegó a estas elecciones con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.

¿Cómo avanza el conteo de votos en la Cámara de Representantes?

Según el tablero de resultados de Associated Press (AP), actualizado a las 21.53 horas de Guatemala, y citado por EFE, los demócratas sumaban 128 escaños adjudicados, frente a 74 de los republicanos.

El recuento registraba seis escaños arrebatados por los demócratas a los republicanos, mientras continuaba el escrutinio en otros distritos. Antes de las elecciones, la Cámara estaba integrada por 219 legisladores del bloque republicano, 214 demócratas y dos puestos vacantes.

Los demócratas necesitaban alcanzar los 218 escaños para recuperar la mayoría que perdieron en las elecciones de 2022. La composición definitiva dependerá de los resultados de las contiendas pendientes, especialmente en estados donde el escrutinio continúa.

La oposición demócrata arrebata a los republicanos el control de la Cámara de Representantes de EE.UU., según las proyecciones de medios, lo que le permitirá ejercer un contrapeso a la agenda de Donald Trump. https://t.co/RZveM2k4On https://t.co/ujzlpRrTSv — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 4, 2026

¿En qué estados ganaron escaños los demócratas?

Entre los distritos que los demócratas habrían arrebatado a los republicanos figuran el 11 de Carolina del Norte, el 8 de Pensilvania, el 7 de Nueva Jersey y el 6 de Kentucky, según las proyecciones recogidas por EFE.

En Pensilvania, la demócrata Paige Cognetti encabezaba el escrutinio del distrito 8 con el 55.16 % de los votos, cuando se había contabilizado el 94 %, según el corte de AP. En Kentucky, Zach Dembo registraba el 52.70 % de los sufragios en el distrito 6, con el 99 % escrutado.

Otros resultados parciales mostraban ventajas demócratas en Arizona, Iowa, Virginia, Nueva York y Wisconsin. En Arizona, JoAnna Mendoza encabezaba el conteo del distrito 6 con el 57.46 % de los votos, mientras que en Virginia, Elaine Luria registraba el 51.32 % en el distrito 2.

En Florida, la republicana María Elvira Salazar mantenía una estrecha ventaja sobre el demócrata Eliott Rodríguez en el distrito 27, con el 50.27 % de los votos y el 99 % escrutado. Estos porcentajes corresponden a resultados preliminares y no representan, por sí solos, victorias adjudicadas.

Congratulations to @PaigeGCognetti on winning this race! Let’s get to work fighting for Pennsylvania’s working families. https://t.co/8YypfkLOyq — AFL-CIO ✊ (@AFLCIO) November 4, 2026

¿Quién es Hakeem Jeffries y cómo se elige al presidente de la Cámara de Representantes?

Hakeem Jeffries, de 56 años, representa al octavo distrito de Nueva York desde enero de 2013 y es líder de los demócratas en la Cámara de Representantes desde 2023.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 4 de agosto de 1970, es abogado y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Binghamton, obtuvo una maestría en Políticas Públicas en Georgetown y se graduó en Derecho en la Universidad de Nueva York.

Su carrera política comenzó en la Asamblea Estatal de Nueva York, donde ejerció entre 2007 y 2012. Posteriormente, llegó al Congreso y presidió la bancada demócrata entre 2019 y 2023.

En noviembre de 2022, sus compañeros lo eligieron líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, en sustitución de Nancy Pelosi. También participó como uno de los representantes encargados de presentar la acusación en el primer juicio político contra Donald Trump, en 2020.

La elección del presidente de la Cámara se realiza al inicio de cada nuevo Congreso, mediante una votación nominal de los representantes electos. Los partidos suelen seleccionar previamente a sus candidatos para el cargo.

Para ser elegido, un candidato necesita obtener la mayoría de los votos emitidos a favor de una persona. Si ninguno alcanza esa mayoría, se realizan nuevas votaciones hasta que se elija al presidente.

Con la mayoría demócrata proyectada en las elecciones del 3 de noviembre, Jeffries podría asumir la Presidencia de la Cámara cuando se instale el nuevo Congreso, en enero de 2027.

Victory for America! — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 4, 2026

¿Qué cambia para Donald Trump con la victoria demócrata?

El control de la Cámara de Representantes permitirá a los demócratas dirigir comités legislativos y ejercer funciones de fiscalización sobre el Gobierno del presidente Donald Trump.

También podrán influir en la tramitación de leyes, presupuestos y propuestas relacionadas con migración, comercio y seguridad. La aprobación de leyes federales requerirá, además, el respaldo del Senado y la firma presidencial, salvo los procedimientos constitucionales que permiten superar un veto.

Durante la campaña electoral, el costo de vida, el precio de los combustibles, los aranceles comerciales y las consecuencias de la guerra con Irán figuraron entre los principales temas de debate, según EFE.

¿Por qué importan los resultados de la Cámara de Representantes para Guatemala?

La Cámara de Representantes participa en decisiones legislativas y presupuestarias que pueden tener repercusiones en las relaciones de Estados Unidos con Guatemala.

Entre los asuntos de interés figuran las políticas migratorias, el financiamiento de las agencias federales, el comercio y los programas de cooperación internacional.

La nueva mayoría también podrá intervenir en los debates y las investigaciones legislativas relacionados con las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno de Trump.

El nuevo Congreso estadounidense asumirá sus funciones en enero de 2027.

Se actualizará.