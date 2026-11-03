Resultados de las gobernaciones en las elecciones de medio término en EE. UU.: Keisha Lance Bottoms y Byron Donalds hacen historia

Las elecciones de medio término de Estados Unidos dejaron este martes 3 de noviembre dos resultados históricos: Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora del país, mientras Byron Donalds será el primer gobernador afrodescendiente de Florida.

Los triunfos proyectados por cadenas estadounidenses, según la agencia EFE, también modifican el mapa político de las gobernaciones. Los demócratas recuperaron Georgia después de 28 años, mientras los republicanos conservaron Florida.

Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al republicano Richard Lee Jackson, empresario y fundador de Jackson Healthcare, según las proyecciones de NBC y CNN.

La demócrata sucederá al gobernador republicano Brian Kemp, quien no podía aspirar a un tercer mandato consecutivo. La última victoria del Partido Demócrata en las elecciones para gobernador de Georgia había ocurrido en 1998.

¿Quién es Keisha Lance Bottoms, la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en Estados Unidos?

Bottoms fue alcaldesa de Atlanta y formó parte de la administración del expresidente Joe Biden como asesora principal y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca entre junio de 2022 y febrero de 2023.

Durante su campaña, la demócrata centró parte de sus propuestas en el costo de vida. Su victoria coincidió con la reelección proyectada del senador Jon Ossoff, también demócrata, quien retuvo su escaño por Georgia.

La elección de Bottoms marca un precedente en Estados Unidos, donde ninguna mujer afroamericana había sido elegida gobernadora. Hasta estos comicios, solo tres hombres afroamericanos habían alcanzado ese cargo mediante elecciones.

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Byron Donalds será el primer gobernador afroamericano de Florida

En Florida, el republicano Byron Donalds derrotó al demócrata David Jolly, según las proyecciones de Fox News y NBC, citadas por EFE.

Donalds, aliado del presidente Donald Trump y representante del movimiento Make America Great Again (MAGA), sucederá en enero de 2027 al republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato.

El nuevo gobernador ejerció durante seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes. Será el primer afroamericano en ocupar la gobernación de Florida y el primer republicano afrodescendiente elegido gobernador de un estado estadounidense.

Su victoria mantiene a Florida bajo control republicano. El Partido Demócrata no gana unas elecciones para gobernador en ese estado desde 1994.

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¿Cuántos gobernadores afroamericanos ha tenido Estados Unidos?

Antes de las elecciones de 2026, solo tres afroamericanos habían sido elegidos gobernadores estatales en Estados Unidos.

El primero fue Douglas Wilder, quien gobernó Virginia entre 1990 y 1994. Posteriormente, Deval Patrick ocupó la gobernación de Massachusetts entre 2007 y 2015.

El tercero fue Wes Moore, elegido gobernador de Maryland en 2022 y quien asumió el cargo en enero de 2023.

A ellos se suman Keisha Lance Bottoms y Byron Donalds, quienes asumirán sus respectivos cargos en enero de 2027.

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¿Cómo avanzan los resultados de las gobernaciones en Estados Unidos?

En las elecciones de medio término de este 3 de noviembre se disputan 36 de las 50 gobernaciones estadounidenses.

Antes de los comicios, los republicanos controlaban 26 gobernaciones y los demócratas, 24.

Entre los resultados proyectados figuran el cambio de partido en Georgia y la continuidad republicana en Florida, mientras el escrutinio continúa en otros estados.

Los gobernadores encabezan el poder ejecutivo estatal y tienen atribuciones sobre presupuestos, seguridad, educación, salud y la aplicación de las leyes de sus respectivos territorios.

Se actualizará.