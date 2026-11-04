De cantar “Desvelado” a ganar un escaño en el Congreso: Bobby Pulido hace historia en Texas

Durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre, el cantautor y guitarrista tejano Bobby Pulido fue declarado ganador de la contienda para representar al distrito 15 de Texas, tras derrotar a la republicana Mónica De La Cruz en una elección que contribuyó a una importante ola de triunfos demócratas en el Estado de la Estrella Solitaria.

El artista nacido en Edinburg, con dos nominaciones al Grammy y tres décadas de trayectoria musical, se impuso en un distrito que abarca parte del Valle del Río Grande y zonas del sur de Texas, donde el 81% de la población del distrito es hispana, ya que el territorio se extiende a lo largo de la orilla norte del río que separa México de EE, UU.

Frente a este escenario, la victoria tiene un peso político especial porque el distrito había respaldado a Trump en las elecciones del 2024. Sin embargo, el mensaje de Pulido se centró en combatir el aumento del costo de la vida y mejorar el acceso a la educación y la salud, en un distrito donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.

Por lo tanto, con una imagen de demócrata conservador, el cantante buscó conectar con los latinos de Texas que habían mostrado un mayor respaldo a los republicanos. No obstante, su perfil moderado y sus raíces tejanas le permitieron presentarse como una alternativa cercana a las preocupaciones de los habitantes de la zona fronteriza.

Las propuestas de Bobby Pulido

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Bobby Pulido es hijo del músico tejano Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género: Canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

A pesar de eso, durante la campaña se presentó como candidato al Congreso y como una alternativa para todos los tejanos que, según dijo, están "cansados" de la política tradicional, de manera que comenzó a preparar su campaña en septiembre del 2025, cuando inició una gira de encuentros públicos que bautizó como "Salón del rancho".

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Bobby Pulido se reunió con ciudadanos en actos que combinaron propuestas políticas, música y elementos de la identidad cultural tejana, de modo que la contienda se convirtió en una de las más seguidas de Texas y su desenlace supone la recuperación demócrata de un distrito que los republicanos habían conquistado en enero del 2022.

Ante esta situación, el cantante, reconocido por haber introducido el tex-mex, dedicó su victoria en el distrito 15 de Texas a todos sus fanáticos, quienes lo han apoyado incondicionalmente durante años. Además, prometió una mejor relación entre México y el Valle de Texas y expresó su intención de recuperar la paz que existía en la región.

Afirmativo — Bobby Pulido (@bobbypulido425) November 4, 2026

¿Qué significa Bobby Pulido para los latinos?

La victoria de Bobby Pulido en las elecciones intermedias de Estados Unidos representa un cambio en el panorama político del sur de Texas, ya que el cantante consiguió derrotar a la republicana Monica De La Cruz y recuperar para el Partido Demócrata el distrito congresional 15, una región con una importante población de origen latino.

El resultado tiene relevancia porque ocurre en una zona donde los republicanos habían conseguido aumentar su respaldo electoral durante los últimos años, particularmente entre los hispanos. Aun así, Pulido conectó con los electores mediante una campaña enfocada en el costo de la vida, la atención médica y las consecuencias de las redadas.

Dadas las circunstancias, uno de los principales efectos del triunfo de Bobby Pulido es que los demócratas recuperaron un distrito que estaba en manos republicanas desde 2022. Esto representa un revés para los republicanos, que habían buscado fortalecer su presencia en Texas mediante la modificación del mapa electoral del estado.