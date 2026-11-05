¿Trump destituirá a Pete Hegseth? El secretario de Guerra enfrenta críticas tras las elecciones

Durante la mañana de este 5 de noviembre, el presidente Donald Trump defendió la labor de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y descartó que esté pensando en destituirlo, posibilidad que mencionan medios locales tras la derrota republicana en las elecciones intermedias, en medio del creciente descontento por la guerra en Irán.

"No, creo que está haciendo un muy buen trabajo", respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca por las informaciones de la cadena CBS News, que apuntan a que el presidente ha estado hablando con sus asesores sobre la continuidad de Hegseth, quien está en el punto de mira de los demócratas para un juicio político.

Esto se debe a que CBS citó a una fuente que asegura que el presidente aún no ha tomado la decisión de reemplazar a Hegseth, cuyas posibilidades de enfrentar un proceso de destitución han aumentado después de que los demócratas arrasaran en las urnas el martes 3 de noviembre y recuperaran el control de las dos cámaras del Congreso.

Asimismo, varios sondeos subrayan que el descontento con la guerra en Irán, que ha contribuido a encarecer los combustibles y a incrementar aún más el costo de la vida, es el principal factor detrás de la derrota republicana, por lo que todo apunta a que Hegseth podría acabar ocupando el escaño que dejará Marsha Blackburn en Tennessee.

Hegseth está en la mira tras derrotas republicanas

Aunque el presidente Donald Trump tomó la decisión de iniciar la guerra que hundió el apoyo de los votantes al Partido Republicano y le propinó una derrota aplastante en las elecciones intermedias, las pérdidas históricas están acelerando los esfuerzos para que otro individuo cargue con la culpa: el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Frente a este escenario, la Cámara de Representantes podría votar para someter al máximo responsable del Pentágono a juicio político tan pronto como el próximo lunes 9 de noviembre, según la cadena de televisión estadounidense CNN. Por ello, los republicanos, alarmados por la debacle, se están apresurando a responsabilizar a Hegseth.

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Esto obedece a que muchos legisladores y aliados republicanos argumentan en privado que Hegseth desempeñó un papel central para convencer a Trump de atacar a Irán sin una estrategia de salida ni un plan para gestionar las inevitables repercusiones políticas, desde desequilibrios electorales internos hasta tensiones geopolíticas globales.

Dadas las circunstancias, esta ofensiva interna se produce pese a que los estrategas republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado reconocen en privado que los problemas del partido iban mucho más allá de la guerra y provocaron pérdidas de una magnitud similar a las del 2008, que tardaron más de una década en poder revertirse.

Las críticas por la guerra de Irán

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, Pete Hegseth, un ferviente defensor de la guerra, exageró la capacidad de los Estados Unidos para ganar el conflicto de forma rápida y sencilla, de manera que muchos integrantes del Partido Republicano se están volviendo contra el secretario de Defensa.

A Hegseth lo acusaron de seguir defendiendo una escalada pese a los escasos indicios de que los bombardeos hayan acercado a Irán a la rendición, por lo que el conflicto se ha convertido en un obstáculo que mantiene a los Estados Unidos involucrado indefinidamente en Medio Oriente y agrava las dificultades para afrontar el costo de vida.