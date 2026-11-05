Cristiano Ronaldo vs. Messi: ¿Quién dejó mejores números con su selección tras años de historia?

La eterna discusión entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha llegado a su capítulo final con el cierre de sus carreras internacionales: el argentino se despidió de la Albiceleste en octubre y el Bicho anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves 5 de noviembre, luego de casi 24 años de representar a su país por todo el mundo.

Ronaldo y Messi cerraron sus respectivas carreras con sus selecciones nacionales con números históricos tras anunciar sus retiros: el portugués destacó por su potencia física, juego aéreo y mentalidad implacable, mientras que la Pulga conquistó el mundo gracias a su visión de campo, regate en baldosas y precisión en el pase y la creación.

Frente a este escenario, como capitán y número diez de Argentina, Messi fue campeón del mundo en Catar 2022, conquistó dos Copas América y una Finalísima, y alcanzó un récord de 8 Balones de Oro, además de 47 trofeos oficiales en total. Por lo tanto, es considerado el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos.

Por su parte, como capitán y número siete de Portugal, Cristiano conquistó la Eurocopa del 2016 y dos Ligas de Naciones de la UEFA. Además, durante sus dos décadas como referente luso, Ronaldo ganó 5 Balones de Oro y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Champions League, torneo que conquistó en cinco ocasiones.

Los números históricos de Messi y Cristiano

Con la selección de Argentina, Lionel Messi registró 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias. Además, a nivel global, acumula más de 930 goles oficiales. Por otro lado, con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo dejó el récord histórico de 146 goles en 234 partidos y, a nivel global, lidera la tabla histórica con más de 970 tantos oficiales.

En la Copa Mundial, el principal torneo internacional oficial de futbol masculino de selecciones nacionales, el argentino Lionel Messi anotó 21 goles en 34 partidos, con un promedio de 0.62 anotaciones por juego. En contraste, el portugués Cristiano Ronaldo anotó 11 goles en 27 partidos, con un promedio de 0.41 anotaciones por encuentro.

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Aunque ambos comparten, junto con el mexicano Guillermo Ochoa, el récord de seis Copas del Mundo disputadas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), Cristiano es el único jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes, mientras que Messi posee el récord de más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, tras colgar las botas con sus selecciones, ambos continuarán sus carreras profesionales en clubes: Messi en el Inter Miami, de la Major League Soccer, y Cristiano en el Al-Nassr, de Arabia Saudita. Además, ambos seguirán disputándose el liderato histórico de goles en el futbol mundial, que actualmente ostenta Ronaldo.

¿Messi o Ronaldo?

Elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo depende de lo que cada aficionado valore más en el terreno de juego, debido a que determinar quién ha tenido el mayor impacto es una de las preguntas más complejas del deporte, si se toma en cuenta que ambos transformaron el futbol moderno de maneras completamente diferentes.

Cristiano Ronaldo se convirtió en la definición del atleta moderno de élite, llevó el futbol más allá del campo y se transformó en una de las marcas personales más valiosas del mundo, con gran presencia en redes sociales, por lo que cambió la mentalidad de las nuevas generaciones respecto de la preparación, la longevidad y el profesionalismo.

En cambio, Lionel Messi se convirtió en el máximo exponente de una filosofía de juego basada en el control, el pase y el regate corto, e inspiró la forma en que se enseña el futbol en las academias de todo el mundo. De esta manera, la Pulga no solo redefinió las estadísticas de goleo, sino también la creación de juego para muchos futbolistas.