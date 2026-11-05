Portugal pierde a Cristiano Ronaldo: el impacto comercial que anticipa un experto

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal representa la pérdida de su mayor activo comercial individual y de uno de los principales escaparates internacionales del país, aunque no necesariamente provocará una caída significativa en los ingresos de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), según explicó a EFE el experto en marketing deportivo Daniel Sá.

"La FPF no pierde su producto. Pero pierde probablemente el mayor activo individual que haya estado asociado a ese producto", señaló el director del Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), de Oporto.

Sá consideró que el peso de la marca Cristiano Ronaldo en la proyección internacional de Portugal es "extraordinario y difícilmente replicable por otro jugador portugués a corto plazo".

El especialista recordó que un estudio elaborado por el IPAM en 2025 estimó el valor potencial de la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, y le otorgó 88 puntos sobre 100 en su índice de reputación deportiva, con la máxima puntuación en ingresos y redes sociales.

Según explicó, Ronaldo ya superaba entonces los mil millones de seguidores acumulados en sus redes sociales, lo que lo convertía en "una plataforma de comunicación global por sí mismo". "Portugal no pierde sólo a un jugador extraordinario. Pierde también a uno de los mayores amplificadores internacionales de la marca Portugal de las últimas dos décadas", sostuvo.

¿Cómo afectará la salida de Cristiano Ronaldo a los ingresos de Portugal?

El impacto comercial dependerá de cada fuente de ingresos. En materia de patrocinios, Sá no prevé que los contratos actuales sufran cambios estructurales únicamente por la salida del delantero, debido a que los acuerdos comerciales corresponden a los derechos de la selección y de la federación, no a los del futbolista.

La participación de Portugal en las principales competiciones internacionales y la presencia de otros jugadores reconocidos también contribuirán a mantener su atractivo comercial.

"Habrá impacto, pero sería precipitado afirmar que habrá una caída significativa de los ingresos de la federación sin tener datos que lo demuestren", advirtió.

Sin embargo, la venta de productos oficiales y la demanda internacional podrían ser los sectores más afectados, especialmente por la popularidad de la camiseta con el número 7, asociada a Cristiano Ronaldo.

En cuanto a la venta de entradas en Portugal, el especialista prevé un efecto limitado, debido a que el vínculo de los aficionados con la selección trasciende a cualquier futbolista. En determinados mercados internacionales, en cambio, la presencia de Ronaldo tenía capacidad para generar mayor demanda y valor comercial.

El desafío de Portugal después de Cristiano Ronaldo

Para afrontar esta nueva etapa, Sá recomendó a la federación evitar la búsqueda de "al próximo Ronaldo" y construir una identidad apoyada en una nueva generación de futbolistas y en valores colectivos como la competitividad, la formación y la ambición.

El experto explicó que una marca de esta dimensión es resultado de una combinación difícil de repetir: rendimiento deportivo, títulos, longevidad, personalidad y alcance internacional, desarrollados durante más de dos décadas.

También consideró que Cristiano Ronaldo puede continuar contribuyendo a la proyección internacional del país como "un extraordinario embajador informal de Portugal y del fútbol portugués".

"El gran desafío de la federación no es sustituir a Cristiano Ronaldo. Es conseguir que la fuerza extraordinaria de una marca individual se transforme ahora en legado para la marca colectiva", afirmó.

Tras más de dos décadas de crecimiento conjunto, Sá señaló que ambas partes afrontarán un nuevo desafío comercial. "CR7 tendrá que demostrar que su marca puede seguir creciendo sin la selección, y la selección tendrá que demostrar que consigue mantener su fuerza comercial sin depender de CR7", concluyó.