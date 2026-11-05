Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal: así fue su emotivo anuncio

El nombre de Cristiano Ronaldo quedará para siempre en la historia del futbol. Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el delantero portugués anunció este jueves su retiro de la Selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria de 23 años defendiendo los colores de su país.

La noticia fue dada a conocer mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que el atacante, de 41 años, lee una carta acompañada de imágenes de algunos de los momentos más importantes de su carrera con el combinado luso.

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla", expresó Ronaldo al inicio de su mensaje.

El histórico capitán recordó el camino recorrido desde su debut con la selección, en agosto de 2003, y destacó los logros, récords y títulos conquistados, así como el respaldo de los aficionados, compañeros y entrenadores que lo acompañaron durante su trayectoria.

"Hoy llegó el momento de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también con el corazón", afirmó el goleador portugués.

Durante el video, Ronaldo también dedicó un mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas, a quienes alentó a perseguir sus sueños y representar con orgullo a Portugal. Asimismo, aseguró que, aunque su etapa como jugador de la selección está por terminar, continuará apoyando al equipo nacional desde fuera de las canchas.

"Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros; seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal", manifestó.

Cristiano Ronaldo se despedirá de Portugal en noviembre

El video concluyó con un agradecimiento a los aficionados y a todas las personas que confiaron en él desde sus primeros pasos en Madeira, antes de cerrar su mensaje con una frase cargada de emoción: "Portugal estará siempre en mí. Hasta siempre".

Con su despedida, Portugal se prepara para decir adiós a su máxima figura de las últimas décadas y a uno de los futbolistas más influyentes de la historia.

Cristiano Ronaldo pondrá fin a su trayectoria con la selección durante la fecha Fifa de noviembre en la Liga de Naciones, cuando dispute sus últimos encuentros con la camiseta portuguesa. De esta manera, el delantero cerrará un capítulo de 23 años en el que conquistó títulos, estableció récords y dejó una huella imborrable en el futbol internacional.