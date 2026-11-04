Video: Así fue el golazo de Federico Valverde al minuto 90+2 que le dio una agónica victoria al Real Madrid

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Video: Así fue el golazo de Federico Valverde al minuto 90+2 que le dio una agónica victoria al Real Madrid

Federico Valverde rescata al Real Madrid en el descuento y sella un sufrido triunfo 3-2 ante el AEK de Atenas.

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MADRID, 10/10/2026.- El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde (c) controla el balón ante el Villarreal CF, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Villarreal CF disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar

Real Madrid mantiene paso perfecto en Champions tras vencer 3-2 al AEK de Atenas.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid sufrió más de lo esperado en su visita al AEK de Atenas, pero consiguió una agónica victoria por 3-2, gracias a un espectacular gol de Federico Valverde en el tiempo de reposición. El resultado permitió al conjunto español mantener su paso perfecto en la Liga de Campeones.

El equipo dirigido por José Mourinho vivió una noche de altibajos en territorio griego. El AEK salió con intensidad y consiguió adelantarse al minuto 15 por medio de Koita, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Thibaut Courtois para establecer el 1-0.

Pese a las dificultades durante buena parte del primer tiempo, el conjunto merengue reaccionó antes del descanso. Jude Bellingham apareció al minuto 34 para igualar el marcador con una definición dentro del área, después de una jugada colectiva que devolvió la confianza a los visitantes.

En la segunda mitad, el encuentro se volvió más abierto, con oportunidades para ambos equipos. El AEK volvió a tomar ventaja al minuto 75, cuando Pilios culminó un rápido contragolpe para establecer el 2-1 y acercar a los griegos a una victoria importante.

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Sin embargo, la respuesta madridista llegó poco después. Kylian Mbappé aprovechó un centro de Denzel Dumfries para enviar el balón al fondo de la red y marcar el 2-2, con lo que devolvió la igualdad al encuentro.

Valverde marcó el gol de la victoria en el descuento

Cuando todo apuntaba a un empate, apareció Federico Valverde. El centrocampista uruguayo, quien regresaba después de una lesión, tomó el balón fuera del área al minuto 90+2 y sacó un potente disparo de derecha que superó al guardameta rival para establecer el definitivo 3-2.

La anotación desató la celebración del conjunto blanco, que consiguió darle vuelta al marcador en los últimos instantes del compromiso.

Con esta victoria, el Real Madrid suma cuatro triunfos en cuatro partidos y mantiene su paso perfecto en la fase de liga de la Champions League. Valverde se convirtió en la figura del encuentro al marcar el gol decisivo en el tiempo de reposición, en una noche en la que el conjunto madridista tuvo que remontar dos veces para quedarse con los tres puntos.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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