Jude Bellingham rompe récord de Iker Casillas en la Champions League con el Real Madrid

El inglés Jude Bellingham se convirtió en el futbolista más joven de la historia en alcanzar los 60 partidos disputados en la Liga de Campeones, al ser titular este miércoles en la visita del Real Madrid al AEK de Atenas. El centrocampista logró la marca con apenas 23 años y 128 días.

El récord anterior pertenecía al exportero del Real Madrid Iker Casillas, quien alcanzó esa cifra con 23 años y 167 días, es decir, 39 días más que Bellingham.

El mediapunta inglés debutó en la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund, cuando tenía 17 años, durante la temporada 2020-2021.

En aquella edición se convirtió en el futbolista inglés más joven en marcar un gol en la máxima competición europea, con 17 años y 289 días, durante una derrota por 2-1 frente al Manchester City.

Bellingham suma nuevos récords en la Champions

En la temporada 2021-2022, Bellingham también se convirtió en el jugador más joven en alcanzar diez titularidades en la Liga de Campeones, con 18 años y 91 días.

Desde entonces, primero con el Borussia Dortmund y posteriormente con el Real Madrid, ha mantenido su protagonismo en el torneo europeo, con al menos una anotación en cada edición que ha disputado.

En total, Bellingham acumula 15 goles y 13 asistencias en 60 encuentros de la Champions League. Pese a alcanzar esta marca de precocidad, el inglés todavía se encuentra lejos de los futbolistas con más apariciones en la historia del certamen. Actualmente, la barrera para ingresar entre los 100 jugadores con más partidos disputados se sitúa en 87 encuentros.

Cristiano Ronaldo lidera el historial de partidos

Iker Casillas, quien hasta este miércoles mantenía el récord de precocidad, disputó 177 encuentros en la Liga de Campeones durante su carrera: 150 con el Real Madrid y 27 con el Oporto.

Por su parte, Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación histórica con 183 partidos, distribuidos entre el Manchester United (59), Real Madrid (101) y Juventus (23).

Con apenas 23 años, Bellingham continúa ampliando sus registros en la competición europea y cuenta con una extensa trayectoria por delante para acercarse a las cifras de los futbolistas con más participaciones en el torneo.