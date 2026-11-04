Rodri se lesiona y deja al Barcelona con una baja importante antes de enfrentar al Atlético de Madrid

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Rodri se lesiona y deja al Barcelona con una baja importante antes de enfrentar al Atlético de Madrid

Rodri queda fuera del duelo ante el Atlético de Madrid por una lesión en el bíceps femoral, una ausencia sensible para el Barcelona en un momento clave de la temporada.

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BARCELONA, 03/11/2026.- El centrocampista suizo del Aston Villa Johan Manzambi (c) intenta escaparse de Rodri (d) y de Pau Cubarsí (i), ambos del Barcelona, durante el partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputan hoy martes en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

El centrocampista suizo del Aston Villa Johan Manzambi (c) intenta escaparse de Rodri (d) y de Pau Cubarsí (i), ambos del Barcelona, durante el partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa .(Foto Prensa Libre: EFE).

El centrocampista Rodrigo Hernández, "Rodri", será baja para el partido que el Barcelona disputará este domingo frente al Atlético de Madrid, debido a una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Así lo informó este miércoles el club catalán, después de las pruebas médicas a las que fue sometido el futbolista español, quien fue sustituido durante el descanso del encuentro de la Liga de Campeones frente al Aston Villa debido a molestias físicas.

Fuentes del Barcelona consultadas por EFE confirmaron que Rodri también se perderá los partidos de la Liga de Naciones que la selección española disputará la próxima semana contra Chequia e Inglaterra.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, anunciará este viernes la convocatoria para los encuentros correspondientes a la quinta y sexta jornadas de la fase de grupos de la competición.

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En su comunicado, el Barcelona indicó que el tiempo de recuperación del capitán de la selección española "lo marcará la evolución de la lesión".

Barcelona acumula bajas por lesión

La ausencia de Rodri se suma a las de los defensas Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen, así como a la del centrocampista Dani Olmo y la del delantero Roony Bardghji, quien afronta una lesión de larga duración.

Desde su llegada este verano procedente del Manchester City, Rodri se ha convertido en una pieza habitual en el esquema del técnico Hansi Flick.

El centrocampista ha disputado 14 partidos como titular, diez en LaLiga y cuatro en la Liga de Campeones, y es el quinto futbolista con más minutos acumulados en la plantilla azulgrana, con 945 minutos.

Ante su ausencia, Flick deberá decidir si apuesta por Marc Bernal, como ocurrió frente al Aston Villa, o si recurre a Frenkie de Jong, quien ha comenzado a recuperar minutos después de superar una lesión de rodilla sufrida durante el pasado Mundial.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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