¿Podría enfrentar cargos penales Jesús Owono por el incidente con Jesús de Miguel?

La Policía Nacional de España abrió una investigación sobre la muerte del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció este martes, a los 30 años, después de sufrir un fuerte impacto durante el partido frente al FC Andorra. Las diligencias se encuentran bajo supervisión judicial, según confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría Provincial.

El delantero murió en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, horas después de recibir un golpe del guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicaron que toda muerte que no se produce por causas naturales, ya sea accidental o por otras circunstancias, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial.

Por ello, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Fiscalía considera difícil que se abra un proceso penal

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró "muy difícil" que se abra un proceso penal por la muerte del futbolista, debido a que el golpe ocurrió durante una acción del juego.

En declaraciones a EFE, el funcionario explicó que existe una doctrina del Tribunal Supremo español según la cual las lesiones sufridas durante una actividad deportiva no suelen ser penalmente sancionables, salvo que se produzca una agresión ajena al desarrollo normal del encuentro.

Sánchez-Jáuregui precisó que primero deberá analizarse el contenido del acta arbitral y, posteriormente, la resolución del Comité de Disciplina Deportiva. En particular, será necesario determinar si la acción que provocó el impacto constituye juego peligroso o muy peligroso y si existió intención de causar daño por parte del guardameta del Andorra.

¿Podría existir responsabilidad penal?

El fiscal jefe explicó que, si la familia del futbolista no está de acuerdo con las conclusiones de los organismos deportivos, podría presentar una denuncia por una presunta agresión con resultado de muerte.

Sin embargo, consideró que sería difícil que los hechos llegaran a calificarse más allá de un posible homicidio por imprudencia menos grave, siempre que existieran elementos suficientes para sustentar esa interpretación.

Sánchez-Jáuregui aclaró que se trataría de una conducta sin intención de causar la muerte, como podría ocurrir cuando una acción imprudente provoca un desenlace fatal. Por el momento, la apertura de la investigación judicial no implica que se haya determinado responsabilidad penal del guardameta Jesús Owono.

Sindicato policial pide esclarecer lo ocurrido

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) se pronunció mediante un comunicado en el que respaldó la apertura de una investigación y defendió que "la justicia ordinaria puede y debe pronunciarse" sobre lo sucedido.

No obstante, el sindicato señaló que, de existir alguna responsabilidad, esta tendría que analizarse desde la perspectiva de una posible conducta imprudente, considerando que el impacto pudo producirse durante una acción propia del juego.

La organización también recordó un antecedente ocurrido en 1988, cuando el futbolista español Juan Lozano, del Anderlecht, denunció ante la justicia belga a otro jugador por una entrada violenta que le provocó lesiones en la tibia y el peroné.

Según la UFP, la justicia belga resolvió en 1992 que aquella acción correspondía a "un simple lance del juego". Mientras continúan las diligencias policiales y judiciales, las autoridades deberán establecer las circunstancias del incidente que provocó la muerte de Jesús de Miguel, un caso que ha generado conmoción en el futbol español.