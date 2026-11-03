El fallecimiento de Jesús de Miguel recuerda uno de los episodios más dolorosos del futbol guatemalteco

El futbol suele ser sinónimo de pasión, alegría y emociones inolvidables, pero también ha dejado episodios dolorosos que trascienden los resultados y recuerdan la fragilidad de la vida.

El fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel Alameda, tras sufrir un accidente durante un partido de la Segunda División de España, conmocionó al futbol internacional y revivió el recuerdo de una de las tragedias más impactantes que ha vivido Guatemala dentro de una cancha: la muerte del guardameta Dany Ortiz, en el 2004.

El incidente que involucró a De Miguel ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El delantero disputó un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, y recibió un fuerte impacto que lo dejó tendido sobre el terreno de juego.

Los servicios médicos intervinieron de inmediato y el futbolista fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Debido a la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido cuando el marcador estaba igualado 2-2.

La muerte del atacante del CD Tenerife, a los 30 años, generó consternación en España y en distintos sectores del futbol internacional. Su fallecimiento, ocurrido después de un fuerte choque durante un partido oficial, recordó otros episodios que marcaron profundamente la historia de este deporte.

Dany Ortiz, una tragedia que marcó al futbol guatemalteco

En Guatemala, uno de los casos más recordados ocurrió el 29 de febrero de 2004, cuando el guardameta de Municipal y de la Selección Nacional, Dany Ortiz, perdió la vida tras sufrir un impacto accidental durante el Clásico 211 frente a Comunicaciones, disputado en el estadio Mateo Flores, actualmente conocido como Doroteo Guamuch Flores.

El arquero salió a cortar una acción ofensiva del delantero Mario Rodríguez, pero recibió un fuerte golpe en el tórax que obligó a trasladarlo de emergencia a un centro asistencial. Horas después se confirmó su fallecimiento, una noticia que conmocionó al futbol nacional y dejó una profunda huella entre compañeros, aficionados y dirigentes.

La muerte de Ortiz se convirtió en uno de los episodios más dolorosos del balompié guatemalteco y permanece en la memoria de quienes vivieron aquella jornada.

Más de dos décadas separan ambos acontecimientos, ocurridos en escenarios distintos y a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por una circunstancia dolorosa: dos futbolistas perdieron la vida después de sufrir impactos accidentales durante un encuentro.