Muere Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife: ¿qué le ocurrió durante el partido?

El futbol español está de luto tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien murió este martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de permanecer ingresado en estado crítico por un fuerte golpe sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.

La noticia fue confirmada por el conjunto canario mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su profundo dolor por la pérdida del futbolista.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes 3 de noviembre de 2026, de Jesús de Miguel Alameda”, informó la institución.

El accidente que conmocionó al futbol español

El incidente ocurrió el lunes durante los minutos finales del encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División española y disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Durante una disputa por el balón, Jesús de Miguel chocó de manera fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono. El impacto provocó que el delantero recibiera un fuerte golpe en el pecho y sufriera una parada cardiorrespiratoria sobre el terreno de juego.

La gravedad de la situación obligó a suspender definitivamente el compromiso en el minuto 108, para facilitar la intervención de los servicios médicos y de emergencia.

Después de recibir atención en el terreno de juego, el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, su fallecimiento fue confirmado este martes por el club.

Dolor y consternación en el CD Tenerife

Tras comunicar la noticia, el CD Tenerife dedicó un mensaje a la familia del jugador y a toda la afición blanquiazul.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos y junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, expresó la institución.

Además, el club agradeció las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas desde distintos sectores del futbol español y pidió respeto a la privacidad de los familiares durante estos difíciles momentos.

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el futbol español, especialmente entre sus compañeros, aficionados y quienes presenciaron el dramático episodio durante el encuentro frente al FC Andorra.