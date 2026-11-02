Champions League: calendario completo de la cuarta jornada y horarios de Guatemala

La Uefa Champions League regresa esta semana con la disputa de la cuarta jornada de la fase de liga, una fecha que podría comenzar a definir el panorama de los equipos en la lucha por avanzar de manera directa a los octavos de final del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

En la tercera edición bajo el nuevo formato de competencia, los 36 equipos participantes afrontarán una jornada determinante, ya que al finalizar esta fecha se habrá disputado la mitad de los encuentros de la fase de liga. La clasificación comienza a tomar forma y permite identificar a los clubes que buscan asegurar un boleto directo a los octavos de final, a los que pelean por los puestos de repechaje y a los que necesitan reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones.

Cinco equipos llegan a esta jornada con paso perfecto y buscarán mantener su racha de victorias para consolidarse entre los primeros lugares. Mientras tanto, otros clubes intentarán ingresar al Top 8, que garantiza el acceso directo a los octavos de final, y algunos necesitan sumar puntos para no comprometer sus opciones de continuar en el torneo.

La cuarta fecha también presenta enfrentamientos de alto nivel que concentrarán la atención de los aficionados. Entre ellos destaca la visita del Aston Villa al Barcelona, así como el duelo entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich.

Otros protagonistas, como Arsenal y Real Madrid, buscarán mantenerse entre los primeros puestos, mientras que el vigente campeón, Paris Saint-Germain, intentará conservar su posición de privilegio en la clasificación.

¿Cuándo se juega la cuarta jornada de la Champions League?

La cuarta jornada de la fase de liga se disputará entre martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con nueve encuentros programados para cada día.

Los aficionados también deberán tomar en cuenta una modificación en los horarios respecto de las fechas anteriores, ya que los partidos se jugarán en dos franjas: 11.45 y 14 horas de Guatemala.

Con 15 puntos todavía por disputar después de esta jornada, la clasificación permanece abierta. Sin embargo, cada resultado comienza a tener mayor importancia en una competición que se acerca a su ecuador y que promete emociones en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.