VIDEO: Así fue el triplete de Cristiano Ronaldo para llegar a los 985 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su capacidad goleadora este jueves 29 de octubre al marcar un triplete en la victoria del Al Nassr por 5-3 frente al Al Kholood, resultado que le permitió alcanzar los 985 goles oficiales en su carrera profesional.

El delantero portugués, que acumulaba dos encuentros consecutivos sin anotar, puso fin a su sequía con tres goles en apenas 15 minutos, entre el 66 y el 81. Después de que le anularan una anotación por fuera de juego en la primera mitad, el atacante encontró su recompensa en el complemento y se convirtió en la figura del encuentro.

Su primer gol llegó al minuto 66, cuando aprovechó una asistencia de João Félix para definir dentro del área y enviar el balón al fondo de la portería. Apenas seis minutos después, Ronaldo volvió a aparecer, esta vez con un cabezazo tras un centro del propio Félix, para ampliar la ventaja de su equipo.

El portugués completó su triplete al minuto 81, después de una jugada en la que Sadio Mané aprovechó un rebote del guardameta Hamed Abdullah y cedió el balón a Ronaldo, quien únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la red.

La actuación de João Félix también fue determinante, ya que participó directamente en cuatro anotaciones con igual número de asistencias. Además de intervenir en los tres goles de Cristiano Ronaldo, el mediocampista portugués también habilitó a Angelo y Sadio Mané en el triunfo del conjunto saudí.

Con esta actuación, Cristiano Ronaldo alcanzó los 985 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 15 anotaciones de llegar a los 1,000 goles, una marca histórica que continúa.