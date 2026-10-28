¿Se reanudarán las transmisiones de LaLiga en China tras las disculpas del Real Madrid?

La televisión estatal china confirmó este miércoles 28 de octubre que recibió, a través de LaLiga, una carta de disculpas del Real Madrid por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con Mao Zedong. Sin embargo, no aclaró si levantará la suspensión de las transmisiones de la competición española, vigente desde el lunes.

El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de la cadena CCTV, informó mediante un comunicado publicado que el club madrileño había enviado esa misma tarde una carta en la que presentaba formalmente sus disculpas al pueblo chino por las palabras del delantero francés.

"Nuestro club siente un profundo respeto por China, por su historia, su cultura y su pueblo", señaló el Real Madrid en la misiva, según los fragmentos reproducidos por CMG, que también destacó el deseo de la entidad española de continuar fortaleciendo sus vínculos con el país asiático.

La radiotelevisión estatal indicó que el club incluyó en la carta las disculpas públicas difundidas el martes por Mbappé en francés, chino e inglés, en las que el futbolista reconoció que sus comentarios habían herido a numerosas personas y expresó su arrepentimiento.

Pese a confirmar la recepción de la misiva, CMG no precisó si considera suficientes las disculpas ni anunció cambios en la suspensión de las transmisiones de LaLiga, de los partidos relacionados con Mbappé y de los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista. La medida fue adoptada el lunes 26 de octubre.

China exige disculpas por las declaraciones de Mbappé

El anuncio se produjo horas después de que un portavoz del Centro de Deportes y Juventud de CMG rechazara la postura atribuida al Real Madrid por medios españoles, según la cual el jugador no había tenido intención de ofender y sus declaraciones constituían una expresión personal.

El organismo sostuvo que las palabras de Mbappé habían superado los límites de lo aceptable y excedían el ámbito de la libertad de expresión. Además, advirtió de que el club no podía eludir su responsabilidad y que, sin unas disculpas satisfactorias, "no había nada de que hablar".

La controversia comenzó después de que Mbappé afirmara en una entrevista que uno de sus memes favoritos mostraba su rostro superpuesto al de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparece en el montaje difundido en redes sociales.

Mao, fundador de la República Popular China en 1949, conserva un lugar central en el relato histórico del Partido Comunista Chino (PCCh), vinculado a la recuperación de la soberanía nacional después del denominado "siglo de las humillaciones", marcado por intervenciones extranjeras.

Sin embargo, el propio partido ha reconocido las graves consecuencias de algunas de sus políticas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Empresas chinas rompen acuerdos comerciales con Mbappé

Las declaraciones del delantero francés provocaron la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de numerosas reacciones negativas en las redes sociales del país asiático.

Por su parte, LaLiga ofreció disculpas por la ofensa causada y su presidente, Javier Tebas, se reunió el martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para buscar una solución a la controversia.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre la reanudación de las transmisiones del campeonato español en China, después de que las autoridades de la televisión estatal confirmaran la recepción de las disculpas del Real Madrid, pero sin anunciar una decisión sobre las restricciones.