Mbappé se disculpa con el pueblo chino tras la polémica por un meme de Mao Zedong

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, después de reconocer que sus declaraciones durante una entrevista reciente pudieron resultar ofensivas. El futbolista aseguró que siente "un profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

"En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", expresó Mbappé.

El delantero difundió sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, mediante un comunicado fechado en París y emitido por su compañía, Interconnected Ventures.

Las declaraciones de Mbappé sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, antiguo dirigente chino, provocaron este martes una serie de medidas en China, entre ellas la suspensión de transmisiones de LaLiga, la ruptura de acuerdos comerciales y la retirada de contenidos relacionados con el futbolista en plataformas digitales.

La controversia también llegó al Gobierno chino. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades advirtieron de que las palabras y acciones que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

Por su parte, LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para atender la situación.