Un meme de Mao Zedong desata una polémica entre Mbappé y una empresa china

El grupo chino de bebidas Dongpeng anunció el fin de su relación comercial con Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, al argumentar que mantiene una política de "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales". La decisión se produjo después de que el delantero francés reconociera que se ríe de los memes que lo comparan con Mao Zedong, antiguo líder chino.

La empresa Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta oficial y de la correspondiente a su marca Bu Shui La, publicó este martes comunicados en la red social china Weibo para confirmar la ruptura inmediata de sus vínculos comerciales con el jugador, aunque sin precisar los hechos que motivaron la decisión.

Durante los últimos meses, los anuncios protagonizados por Mbappé para promocionar las bebidas de Bu Shui La aparecieron con frecuencia en marquesinas, autobuses y ascensores de distintas ciudades chinas, especialmente durante el verano, cuando se disputó el Mundial de Futbol 2026.

En los comunicados, que comparten el mismo sello corporativo, la compañía no identifica un incidente específico y se limita a expresar su "firme oposición", en un contexto de estricta censura en las redes sociales del país asiático.

En China, las sátiras sobre antiguos dirigentes y personalidades vinculadas al gobernante Partido Comunista Chino (PCCh) pueden ser perseguidas bajo las disposiciones legales relacionadas con la difamación de héroes y mártires.

El meme de Mbappé que provocó la polémica

El anuncio de Dongpeng se produjo después de que se difundiera una respuesta de Kylian Mbappé durante una entrevista reciente, en la que le preguntaron cuál era su meme favorito.

"Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", declaró el futbolista, sin mencionar específicamente el nombre de ningún dirigente.

🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA: “El meme mío con el que más me he reído…” https://t.co/7zZMGX4mZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

En los últimos meses, circuló en redes sociales un meme en el que aparece el rostro de Mbappé superpuesto en un retrato de Mao Zedong, imagen que se popularizó entre aficionados que hacen bromas sobre el delantero del Real Madrid.

Otras polémicas del futbol español en China

La ruptura comercial entre Dongpeng y Mbappé se suma a una serie de controversias recientes que han involucrado a entidades del futbol español en China.

En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid después de que el club publicara un mensaje en redes sociales en el que mencionaba conjuntamente a Nepal y la región del Tíbet tras unas inundaciones. La prensa local consideró incorrecta la formulación por equiparar ambos territorios.

En abril, el FC Barcelona ofreció disculpas en China después de que apareciera una imagen con la bandera de Taiwán en una página administrada por un tercero y vinculada a su academia internacional.

Asimismo, en febrero de este año, el Real Madrid difundió en Weibo unas disculpas atribuidas al defensa Dean Huijsen, después de que el jugador compartiera en Instagram una publicación considerada racista y ofensiva hacia los ciudadanos asiáticos.