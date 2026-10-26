Charlyn Corral hace historia: el premio que conquistó la mexicana en la gala del Balón de Oro 2026

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Charlyn Corral hace historia: el premio que conquistó la mexicana en la gala del Balón de Oro 2026

A sus 35 años, la atacante de Pachuca Femenil recibe uno de los máximos reconocimientos individuales del futbol mundial luego de una campaña repleta de goles y récords.

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LONDON (United Kingdom), 26/10/2026.- Mexican striker Charlyn Corral of Pachuca wins the Women's Striker of the Year award at the 2026 Ballon d'Or awards ceremony at the London Palladium Theatre, London, Great Britain, 26 October 2026. It is the 70th edition of the annual ceremony. (Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Balón de Oro 2026: Charlyn Corral conquista el Trofeo Gerd Müller.(Foto Prensa Libre: EFE).

La delantera mexicana Charlyn Corral hizo historia este lunes al conquistar el Trofeo Gerd Müller a la mejor goleadora del año, durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, en el teatro London Palladium Inglaterra.

La atacante del Pachuca Femenil se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir este reconocimiento, que distingue a las máximas goleadoras de la temporada. El premio llegó después de una destacada campaña, en la que brilló tanto con su club como con la selección mexicana.

A sus 35 años, Corral registró 49 goles en 49 partidos con Pachuca Femenil durante la temporada 2025-2026. Además, marcó 11 anotaciones con la selección de México, cifras que la consolidaron como una de las delanteras más destacadas del futbol femenino internacional.

Al recibir el galardón, la futbolista expresó su emoción y orgullo por representar a su país en una de las ceremonias más importantes del futbol mundial. “Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena”, expresó Corral.

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La mexicana compartió el escenario con Harry Kane, quien recibió el Trofeo Gerd Müller en la categoría masculina. Ambos fueron reconocidos por su destacada capacidad goleadora durante la última temporada.

Nacida el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, Corral ha construido una trayectoria marcada por la disciplina, el talento y la perseverancia. Tras dos décadas dedicadas al futbol, conquistó uno de los reconocimientos individuales más importantes de su carrera.

El galardón representa un logro histórico para Charlyn Corral y el futbol femenino mexicano, que suma una nueva representante entre las figuras destacadas del panorama internacional.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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