Video: Messi vuelve a brillar con un gol y una asistencia en el triunfo del Inter Miami

Con un gol y una asistencia, Lionel Messi fue la gran figura en la victoria 2-1 del Inter Miami sobre New England Revolution, resultado que permitió al conjunto de Florida asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo dirigido por Javier Mascherano reaccionó en la segunda mitad después de verse en desventaja por la anotación del húngaro Dániel Gazdag, al minuto 53. Cuando el partido se complicaba y el Inter Miami necesitaba una respuesta para mantenerse en la lucha por el segundo puesto de la Conferencia Este, apareció el talento del astro argentino.

Messi inició la remontada al enviar un preciso centro que el mexicano Germán Berterame conectó de cabeza al minuto 69 para establecer el empate.

Más tarde, al minuto 83, el campeón del mundo volvió a ser protagonista. Tras recibir una asistencia del venezolano Telasco Segovia, el argentino definió con un potente zurdazo cruzado para marcar el 2-1 definitivo.

Messi alcanza 26 goles en la MLS

Con esta anotación, Messi llegó a 26 goles en la presente temporada de la MLS y encabezó una victoria que permitió al Inter Miami alcanzar los 59 puntos, superar a New England Revolution, que suma 58, y poner fin a una racha de dos partidos consecutivos sin ganar.

Además de mantenerse en la pelea por finalizar en la segunda posición de la Conferencia Este, el conjunto de Florida aseguró su participación en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, uno de los principales objetivos internacionales de la institución.