¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre los candidatos al equipo ideal 2025-2026?

Seis futbolistas españoles figuran entre los candidatos al mejor once del mundo de la temporada 2025-2026, reconocimiento que entrega la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO). Los ganadores se darán a conocer el próximo 9 de noviembre.

Entre los nominados destacan Lamine Yamal, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, David Raya, Pedri y Rodri, quienes representan al futbol español en las diferentes posiciones del equipo ideal.

La lista de 26 finalistas también incluye a dos de las grandes figuras del futbol mundial: Lionel Messi, del Inter Miami, y Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, quienes continúan entre los protagonistas del panorama internacional.

FIFPRO presentó a los finalistas distribuidos por posiciones. En la portería aparecen el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid; el argentino Emiliano Martínez, y el español David Raya, del Arsenal.

En defensa destacan los españoles Pau Cubarsí, del Barcelona, y Marc Cucurella, además del marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes, ambos del PSG; el neerlandés Virgil van Dijk, del Liverpool; el brasileño Gabriel Magalhães y los franceses William Saliba y Dayot Upamecano, del Arsenal y Bayern Múnich, respectivamente.

En el mediocampo figuran Jude Bellingham, del Real Madrid; Pedri y Rodri, junto a otros destacados futbolistas como Bruno Fernandes, del Manchester United; Enzo Fernández, del Manchester City; Declan Rice, del Arsenal, y Vitinha, del PSG.

La delantera reúne a figuras de primer nivel, entre ellas el reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, del Bayern Múnich; Messi, Ronaldo y Lamine Yamal, del Barcelona.

Completan la lista el francés Kylian Mbappé, del Real Madrid; el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, del PSG; el noruego Erling Haaland, del Manchester City, y el francés Michael Olise, del Bayern Múnich.

Más de 19 mil futbolistas participaron en la votación

Un total de 19 mil 806 futbolistas profesionales de 73 países participaron en la elección del mejor once masculino del año.

"Los finalistas son los 26 jugadores que han recibido más votos de sus compañeros por sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026", explicó FIFPRO.

El futbol femenino también tiene a sus finalistas

FIFPRO también anunció las candidatas al mejor once femenino de la temporada 2025-2026, una lista en la que destaca la presencia de futbolistas españolas, que representan casi la mitad de las 26 finalistas.

En esta categoría participaron 6 mil 511 futbolistas de 64 países. En la portería aparecen la española Cata Coll, del Barcelona; la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham FC, y la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea. En defensa, la representación española está integrada por Ona Batlle, del Arsenal; Mapi León, del London City, e Irene Paredes, del Barcelona.

También figuran la inglesa Lucy Bronze y Ellie Carpenter, del Chelsea; Emily Fox, del Arsenal; Alex Greenwood, del Manchester City, y la irlandesa Katie McCabe, quien ha militado en el Arsenal y el Chelsea.

El mediocampo reúne a varias figuras del futbol femenino español: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Vicky López, del Barcelona, además de Alexia Putellas, del London City.

A ellas se suman Ella Toone, del Manchester United; Ghizlane Chebbak, del Al-Hilal, y Anaële Le Moguédec, del París FC. En la delantera destacan las españolas Athenea del Castillo, del Real Madrid, y Claudia Pina, del Barcelona, junto con la polaca Ewa Pajor, también del conjunto azulgrana.

Completan las nominaciones Barbra Banda, del Orlando Pride; Aggie Beever-Jones, del Chelsea; Ada Hegerberg, del OL Lyonnes; Chloe Kelly y Alessia Russo, ambas del Arsenal.

La expectativa se mantiene de cara al 9 de noviembre, cuando se conocerán los integrantes de los equipos ideales masculino y femenino, elegidos por los propios futbolistas profesionales.