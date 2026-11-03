¿Quiénes fueron los jugadores que murieron por accidentes en una cancha de futbol?

Las muertes de futbolistas durante partidos oficiales suelen estar relacionadas principalmente con problemas cardíacos, como paros cardiorrespiratorios, arritmias o enfermedades no detectadas.

Sin embargo, aunque son menos frecuentes, también se han registrado tragedias provocadas por impactos físicos en el terreno de juego, como ocurrió con el delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, quien falleció este martes después de sufrir un fuerte golpe durante un partido frente al FC Andorra.

El incidente ocurrió el lunes, en los minutos finales del encuentro correspondiente a la Segunda División española, cuando De Miguel chocó de manera fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, mientras ambos disputaban un balón dividido. El delantero recibió un fuerte impacto en el pecho y sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Aunque la mayoría de las tragedias en los terrenos de juego están relacionadas con problemas cardíacos y no con golpes durante el partido, varios futbolistas han perdido la vida como consecuencia de choques, caídas o impactos sufridos durante encuentros oficiales.

Entre los casos más recordados figuran los siguientes:

Futbolistas que fallecieron tras sufrir impactos durante partidos

José Antonio Gallardo (1987): El guardameta del CD Málaga sufrió un fuerte choque con el delantero brasileño Baltazar, del Celta de Vigo, el 21 de diciembre de 1986. Como consecuencia del impacto, sufrió una triple fractura del hueso parietal derecho y permaneció tres días hospitalizado en Vigo. Aunque recibió el alta médica, el 7 de enero de 1987 sufrió una hemorragia cerebral en su domicilio, entró en coma y falleció el 15 de enero.

El guardameta del CD Málaga sufrió un fuerte choque con el delantero brasileño Baltazar, del Celta de Vigo, el 21 de diciembre de 1986. Como consecuencia del impacto, sufrió una triple fractura del hueso parietal derecho y permaneció tres días hospitalizado en Vigo. Aunque recibió el alta médica, el 7 de enero de 1987 sufrió una hemorragia cerebral en su domicilio, entró en coma y falleció el 15 de enero. Serhiy Perkhun (2001): El portero internacional ucraniano del CSKA Moscú falleció a los 23 años, después de sufrir un choque de cabeza con Budun Budunov, jugador del Anzhi Majachkalá, el 18 de agosto de 2001. Inicialmente fue trasladado a un hospital y posteriormente recibió el alta, pero su estado se agravó y tuvo que ser ingresado nuevamente. Entró en coma y murió el 28 de agosto.

El portero internacional ucraniano del CSKA Moscú falleció a los 23 años, después de sufrir un choque de cabeza con Budun Budunov, jugador del Anzhi Majachkalá, el 18 de agosto de 2001. Inicialmente fue trasladado a un hospital y posteriormente recibió el alta, pero su estado se agravó y tuvo que ser ingresado nuevamente. Entró en coma y murió el 28 de agosto. Hrvoje Ćustić (2008): El futbolista croata del Zadar falleció después de golpearse la cabeza contra un muro de hormigón ubicado cerca de la línea de banda, durante un partido frente al Cibalia Vinkovci. El incidente ocurrió cuando disputaba un balón con un rival y perdió el equilibrio, lo que provocó que impactara contra la estructura. Sufrió una fractura craneal y murió el 3 de abril de 2008.

El futbolista croata del Zadar falleció después de golpearse la cabeza contra un muro de hormigón ubicado cerca de la línea de banda, durante un partido frente al Cibalia Vinkovci. El incidente ocurrió cuando disputaba un balón con un rival y perdió el equilibrio, lo que provocó que impactara contra la estructura. Sufrió una fractura craneal y murió el 3 de abril de 2008. Choirul Huda (2017): El guardameta indonesio del Persela Lamongan falleció en octubre de 2017 tras protagonizar un choque con su compañero de equipo, el brasileño Ramón Rodrigues, durante un partido frente al Semen Padang. Fue trasladado al hospital en estado crítico, pero murió poco después. Su fallecimiento se produjo por las lesiones sufridas en el impacto.

El guardameta indonesio del Persela Lamongan falleció en octubre de 2017 tras protagonizar un choque con su compañero de equipo, el brasileño Ramón Rodrigues, durante un partido frente al Semen Padang. Fue trasladado al hospital en estado crítico, pero murió poco después. Su fallecimiento se produjo por las lesiones sufridas en el impacto. Akli Fairuz (2014): El delantero del Persiraja Banda Aceh, de Indonesia, falleció después de recibir una fuerte patada en el abdomen durante un partido. El futbolista sufrió lesiones internas y daños en la vejiga que obligaron a intervenirlo quirúrgicamente, pero no logró recuperarse.

El delantero del Persiraja Banda Aceh, de Indonesia, falleció después de recibir una fuerte patada en el abdomen durante un partido. El futbolista sufrió lesiones internas y daños en la vejiga que obligaron a intervenirlo quirúrgicamente, pero no logró recuperarse. Sofiane Loukar (2021): El futbolista del MC Saïda, de la segunda división de Argelia, falleció durante un partido frente al ASM Orán, después de sufrir un golpe en la cabeza al disputar un balón aéreo. Aunque recibió atención médica y regresó al terreno de juego, se desplomó aproximadamente diez minutos después. Murió como consecuencia de un traumatismo craneal.

Antonio Puerta y Dani Jarque, dos tragedias por problemas cardíacos

Las muertes de futbolistas por afecciones cardíacas durante su etapa profesional también han dejado episodios dolorosos en la historia del deporte. En España, los aficionados del Sevilla y del Espanyol recuerdan especialmente a Antonio Puerta y Dani Jarque, quienes fallecieron por problemas cardíacos.

Antonio Puerta murió el 28 de agosto de 2007, a los 22 años, tres días después de sufrir varios desvanecimientos durante un partido entre el Sevilla y el Getafe en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dos años después, el 8 de agosto de 2009, falleció Dani Jarque, entonces capitán del Espanyol, a los 26 años. El futbolista sufrió un infarto mientras hablaba por teléfono en la habitación de un hotel en Coverciano, Italia, durante la pretemporada de su equipo.

Ambas historias permanecen en la memoria del futbol español y recuerdan que las emergencias médicas pueden ocurrir tanto durante los partidos como fuera de los terrenos de juego.